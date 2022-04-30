Потужна артилерія, яка дістане до Воронежа: яку зброю Захід передає Україні (фото, відео)

Важлива зброя для оборони нашої держави

Українські військові продовжують опановувати новітню техніку, яку надали західні партнери для відбиття російської навали. Зброя, яку передають Силам оборони нашої держави, два місяці тому була здебільшого більш "легкою": протитанкові системи, стрілецька зброя. Та після героїчного супротиву російським загарбника в світі вирішили поділитися з Україною і важким озброєнням.

"Телеграф" зібрав основні дані по системах, що передаватимуть чи вже передали на захист нашої держави від агресора.

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Серед переданих видів озброєння — засоби протиповітряної оборони, артилерія, бронетехніка. Відзначимо, що озброєння вже натівського стандарту — 155мм калібру.

Дальність артилерії від західних партнерів

У ТОП-3 потужної артилерії перше місце посідає М142 Himars. Ракетна артилерійська система змонтована на колісному шасі. Її калібр 227 мм, а прицільна дальність тактичними ракетами — 300 км.

М142 Himars

Франція передасть Україні Nexter CAESAR орієнтовно на початку травня. Йдеться про 12 установок. Це гаубиця 155мм калібру на колісному шасі з цифровим керуванням. Наведення відбувається завдяки GPS, проте можливо і "вручну". Швидкість пострілів — до 6 на хвилину.

Nexter CAESAR

На третій сходинці — дальність у 40 кілометрів. Нею відзначились гаубиці М777, САУ Zuzana, PzH 2000, БМ-21 Град.

М777 передають Україні з США, Австралії, Канади — за офіційними даними сотню установок. Вони вважаються найлегшими в своєму класі і можуть не тільки буксуватися тягачами, а й вертольотами. Вони можуть видавати від 2 до 7 пострілів на хвилину. 40 км це дальність особливих снарядів, точність яких досягає кількох метрів.

М777

PzH-2000 можуть передати в Україну з Нідерландів чи Італії. Особливими снарядами вона може видати дальність до 67 кілометрів. У цієї САУ лазерний дальномір та швидкість від 10 до 12 пострілів на хвилину. Вона побудована на базі танку.

Zuzana зроблена на базі вантажівки. В хвилину здатна дати 6-8 пострілів та в неї автоматична перезарядка. Її калібр 152 мм.

Zuzana

У БМ-21 Град основа — також вантажівка, калібр 122 мм.

Ще одним поповнення у обороні України проти росії можуть стати 155-мм самохідні гаубиці Archer зі Швеції. Їхній боєкомплект складається з 20 снарядів. Вони випускаються за 2,5 хвилини. звичайними снарядами дальність пострілів — до 40 км, а реактивними — до 60 км. Цю САУ вирізняє надзвичайна прохідність завдяки основі від самоскида Вольво.

Archer

Нагадаємо, кількість зброї для України збільшиться вже найближчим часом — в США прийняли ленд-ліз для нашої держави. Серед перших поставок опиняться танки третього покоління M1A2 Abrams, БМП M2A3 Bradley, РСЗО HIMARS, САУ M109A6 Paladin, винищувачі F-16 C/D і багато іншого озброєння. Окремо варто виділити ЗРК Patriot.

Цей ЗРК складається з високопродуктивної радарної системи та ракети повітряного перехоплення. Його використовують для прикриття великих адміністративно-промислових центрів, військово-морських та військово-повітряних баз. Він може працювати в умовах сильної електронної протидії супротивника. Щодо можливостей, то ЗРК може виявити та розпізнати понад 100 повітряних цілей, безперервно супроводжувати вісім вибраних із них, вистрілити до трьох ракет на кожну з них.

Як раніше писав "Телеграф", таке важке озброєння, яке здатне "закрити небо" та надати українцям військової переваги може переломити хід війни. Велику кількість поставок на фронт очікують в кінці травня — на початку червня.