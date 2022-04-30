У Зеленського різко відповіли лаврову: "Денацифікацію ви "обговорили" у Бучі"

Радник голови ОП порадив росії відмовитися від коментарів, які не є достовірними

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяви глави МЗС рф сергія лаврова про те, що на переговорах делегацій, зокрема, обговорюють денацифікацію, статус російської мови та скасування санкцій.

Подоляк дав коментар журналістам.

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"Не вперше доводиться говорити про те, що між фактами та фантазіями у представників рф занадто велика дистанція", — зазначив Михайло Подоляк.

Радник голови ОП наголосив, що, по-перше, він жодного разу не бачив лаврова за столом переговорів, хоча сам був присутній на всіх раундах. Тому його дивує схильність глави МЗС рф коментувати те, в чому не береш участь.

"По-друге, "денацифікацію та російську мову" російська армія цілком конкретно "обговорила" з українцями в Бучі, Гостомелі, Харкові, Волновасі і, звичайно ж, у Маріуполі", — додав Подоляк.

Також він заявив, що в рамках переговорного процесу не обговорюється проблематика глобальних міжнародних санкцій щодо росії.

"Оскільки досі не усунуто причини для їх запровадження світовою спільнотою, а саме окупація частини території України та віроломне порушення нашої територіальної цілісності та суверенітету. Ну і зрозуміло, санкції не можуть обговорюватися з Україною без участі всіх інших країн, бо вводив їх весь цивілізований світ у відповідь на абсолютну варварську поведінку росії. І саме всім нашим партнерам разом з Україною вирішувати, коли і які рішення щодо санкцій приймати", — сказав Подоляк.

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