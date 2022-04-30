Львівський хлопчик не помітив Анджеліну Джолі у кафе та став мемом (фото)
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Знаменитість несподівано відвідала Україну
Відома голлівудська актриса, посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі розбурхала мережу своїм візитом в Україну. Кадр із львівського кафе, на якому хлопчик не помічає знаменитість, набирає популярність в інтернеті.
Відео з Джолі у львівській кав’ярні опублікувала у Facebook Майя Підгородецька.
Голлівудська зірка завітала до України, щоб допомогти українцям під час повномасштабного вторгнення росії. Джолі ще з перших днів війни підтримує Україну. Разом з ООН вона організовує допомогу для біженців. У кадр з Анджеліною також потрапив і хлопчик, який не помітив зірку. У мережі реакція дитини розсмішила багатьох, а меми з хлопчиком набирають популярність в мережі.
Раніше Джолі відвідала шпиталь Pediatrico Bambino Gesu у Римі, де перебувають діти-біженці з України.
Нагадаємо, Маша Єфросиніна розповіла, чого коштувала Максиму Галкіну публічна підтримка України.
Українського репера Потапа захейтили в мережі через те, що він не повернувся до України. Дмитру Ступці, який виступає з благодійними концертами у США, також дісталося через це.
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