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У ЗСУ прокоментували "загибель" Привида Києва

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Степан Тарабалка Новина оновлена 30 квітня 2022, 20:19
Степан Тарабалка

"Привид Києва" — збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил

У суботу, 30 квітня, на 66-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в мережі поширювалися чутки про те, що загиблий український пілот майор Степан Тарабалка був "Привидом Києва".

Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook спростувало цю інформацію.

Днями thetimes випустило публікацію, в якій стверджувалося, що загиблий 13 березня під час повітряного бою Степан Тарабалка нібито був "Привидом Києва". У ЗСУ заявили, що це неправда, адже "Привид Києва" – це супергерой-легенда, чию постать створили українці. Повідомляється, що "Привид" — це скоріше збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, які захищають небо столиці.

Крім того, Командування Повітряних Сил ЗСУ спростувало ще кілька фейків:

  • Військові льотчики поки що не вчаться за кордоном на F-16, як би нам усім цього не хотілося.
  • Ну і насамкінець, для особливо креативних – американські бомбардувальники теж не літають над Україною.

"13 березня 2022 року майор Степан Тарабалка загинув у повітряному бою з переважаючими силами російських окупантів. Президент України присвоїв льотчику звання "Герой України" з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно. Герой України Степан Тарабалка завжди житиме у наших серцях!" – повідомили у пресслужбі відомства.

Нагадаємо, чутки про героїчну смерть "Привида Києва" ходять давно. Легендарний пілот у перші дні війни знищував російські літаки десятками.

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