Росіяни штурмують і намагаються оточити ЗСУ на Донбасі (карта)

Ворог зустрічає величезний опір з боку українців

Російські загарбники на Донбасі роблять спроби закріпитися у напрямку Попасної. Для цього в Україну прямують додаткові підрозділи, у тому числі техніка. Населені пункти на цьому відрізку фронту зараз перебувають під загрозою окупації, адже противник сподівається взяти українські сили в оточення.

Про це повідомили у свіжому зведенні Генштабу ЗСУ вранці 1 травня, передає "Телеграф".

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Поки що штурм росіяни проводять у напрямку сіл Новотошківське та Горіхове. Судячи з карти, при цьому використовуються як безпосередньо російські війська, і сили мобілізованих окупантами жителів ОРДЛО — як "гарматне м'ясо".

Карта наступу росіян на Донбасі

У Генштабі зазначають, що ворог закріплюється на тих рубежах, які йому вдалося тимчасово захопити. Також росіяни проводять додаткові операції, щоби заблокувати всі можливості для маневрів української армії на цьому напрямку.

Про подібні кроки російських окупантів заявляла раніше і британська розвідка. За словами українського аналітика Віктора Бобиренка, зараз вороги зайняті "зрізанням імпровізованого "балкону" територій, які все ще контролюються ЗСУ. Наразі ця ділянка ніби "нависла" над Донецьком, що не надто подобається противнику.

"От чому основний наступ росіяни проводять від Ізюму на південь. І від Попасної на північ", — пояснив Бобиренко.

Сценарій із ймовірними спробами створити оточення українців ще до початку масштабної битви за Донбас прогнозували багато фахівців, у тому числі й самі військовослужбовці. Співрозмовник "Телеграфа", наприклад, припускав, що найбільша битва може статися у ЗСУ між двома угрупованнями російських військ, які прийдуть з різних боків — від Ізюма та Маріуполя.

Як ситуація на фронті станом на ранок 1 травня, можна дізнатися, переглянувши свіжі карти боїв в Україні.