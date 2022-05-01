Зустрічали на колінах: мережу зворушило відео прощання з загиблим бійцем на Волині

У війні з російським агресором загинув волинянин Богдан Васильчук

У п’ятницю, 29 квітня, на Волині в останню путь провели українського героя Богдана Васильовича Васильчука. Чоловік загинув 28 квітня внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Крюково Лозівського району Харківської області.

Про втрату повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.

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"Ковель! За 30-40 хвилин з моменту публікації (о 10.15-10.30) зустрічаємо тіло загиблого воїна — по Незалежності — і на повороті до МТМО", – написав міський голова.

Васильчук Богдан Васильович загинув у боях на Харківщині

"Хлопця не повернути. Ворожа куля забрала молоде життя. Прийміть щирі співчуття! Немає таких слів, щоб спинити материнське та жінчіне горе, горе втрати і неповернення", — написала у Фейсбуці мешканка Ковеля Ірина Панасюк.

Поховали Богдана Васильчука у рідному селищі Ситовичі Ковельського району. Жителі зустрічали героя на колінах, а вся дорога була встелена тюльпанами та нарцисами.

"Телеграф" висловлює щирі співчуття рідним загиблого! Герої не гинуть!

Раніше повідомлялося, що на Донбасі у боях із російськими окупантами загинув захисник Донецького аеропорту Руслан Боровик. Воїн був відомий завдяки позивному "Багдад", який він отримав через своє минуле — був на війні в Іраку.