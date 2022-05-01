У пса Патрона більше розуму, ніж у путіна: знаменитий журналіст висміяв господаря кремля

Поки пес рятує життя, кривавий диктатор убиває українців

В очах пса-сапера "Патрона", який може стати обличчям нової патріотичної марки від "Укрпошти", незрівнянно більше розуму і людяності, ніж у президента росії володимира путіна.

Такою думкою на своїй сторінці у Twitter поділився журналіст Артемій Троїцький.

Троїцький побачив у очах "Патрона" більше розуму, ніж у всіх путінських посіпак.

"Це знаменитий пес Патрон. І справа навіть не в тому, який він геройський і скільки сотень мін розшукав. А в тому, що в очах його незрівнянно більше розуму і людяності (у хорошому сенсі), ніж у всього виводу путінського біосміття на чолі з головним ви****ком", — написав Троїцький, який прикріпив знімок пса-героя.

Пес Патрон

Патрон – цінний співробітник ДСНС. За 30 квітня він разом із чернігівськими піротехніками знищив 262 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, днями президент росії зустрівся з членами ради законодавців при федеральних зборах рф, де, зокрема, пригрозив Заходу блискавичним ударом у разі участі у війні з Україною. У своїй промові путін часто запинався. У мережі навіть припустили, що кривавий диктатор "скоро крякне".

Раніше повідомлялося, що путін підписав новий указ про "безпеку" в рф.