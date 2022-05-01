Пожертвував життям, прикриваючи товаришів: у боях проти росіян героїчно загинув молодий лейтенант Юліан Ступак
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Хлопця було нагороджено званням Героя України
Під час боїв із російськими окупантами в Харківській області загинув 22-річний лейтенант 93 ОМБР Юліан Ступак.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.
"Про війну він знав не з розповідей. Хоча з моменту присвоєння першого офіцерського звання та випуску з Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного не минуло року, встиг мужньо проявити себе у протиборстві з ворогом у районі проведення операції Об’єднаних сил", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що товариші по зброї говорили, що попри юний вік Ступак якісно виконував поставлені завдання і відзначився талантом прогнозувати розвиток подій на полі бою.
У своєму останньому бою лейтенант прикривав відхід своїх підлеглих з обстрілюваної артилерією та танками супротивника позиції. Під час бою він отримав несумісне з життям осколкове поранення.
"Ціною свого життя він не лише сприяв перегрупуванню взводу, але й не дозволив ворогові продовжити наступальні дії", — зазначили у Генштабі.
За персональну мужність та героїзм Юліан Ступак був нагороджений званням Героя України та орденом "Золотої зірки" посмертно.
Як повідомлялося раніше, у ВСУ раніше спростували, що майор Степан Тарабалка, який загинув у боях проти окупантів, був легендарним пілотом, якого прозвали "примарою Києва".
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