Пожертвував життям, прикриваючи товаришів: у боях проти росіян героїчно загинув молодий лейтенант Юліан Ступак

Хлопця було нагороджено званням Героя України

Під час боїв із російськими окупантами в Харківській області загинув 22-річний лейтенант 93 ОМБР Юліан Ступак.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

"Про війну він знав не з розповідей. Хоча з моменту присвоєння першого офіцерського звання та випуску з Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного не минуло року, встиг мужньо проявити себе у протиборстві з ворогом у районі проведення операції Об’єднаних сил", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що товариші по зброї говорили, що попри юний вік Ступак якісно виконував поставлені завдання і відзначився талантом прогнозувати розвиток подій на полі бою.

У своєму останньому бою лейтенант прикривав відхід своїх підлеглих з обстрілюваної артилерією та танками супротивника позиції. Під час бою він отримав несумісне з життям осколкове поранення.

"Ціною свого життя він не лише сприяв перегрупуванню взводу, але й не дозволив ворогові продовжити наступальні дії", — зазначили у Генштабі.

За персональну мужність та героїзм Юліан Ступак був нагороджений званням Героя України та орденом "Золотої зірки" посмертно.

Як повідомлялося раніше, у ВСУ раніше спростували, що майор Степан Тарабалка, який загинув у боях проти окупантів, був легендарним пілотом, якого прозвали "примарою Києва".