Війна — день 68: евакуація з Маріуполя та спроби прорвати оборону ЗСУ на Донбасі та під Херсоном

Оперативно про головне за 2 травня

В Україні розпочався 68 день з моменту початку повномасштабного вторгнення російських сил до нашої країни та продовжує обстріл мирних міст. Зокрема ударів знову зазнав Миколаїв, а в Одесі чули роботу ППО. Водночас серія НП сталася і в самій росії, бо біля Білгорода вибухнув склад боєприпасів, а в Курській області "втомився" залізничний міст. Крім того, в мережі з’явилася інформація, що в Україну приїхав начальник генштабу російської армії Валерій Герасимов, а також про те, що він отримав поранення під Ізюмом. Також хороші новини надійшли з Маріуполя, звідки під час координованої ООН операції було евакуйовано першу сотню мирних жителів.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформуватиме про головні події в Україні та світі 2 травня, але оперативніше інформацію читачі можуть отримати в нашому телеграм-каналі, який доступний за цим посиланням.

01:00 Час початку евакуації у понеділок, 2 травня, мешканців Маріуполя від ТРЦ "Порт Сіті" було перенесено з 8:00 на 7:00, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

00:00 За 1 травня ППО України збила 10 російських БПЛА "Орлан-10":

"Російський БПЛА "Орлан-10" зараз найпопулярніша ціль підрозділів протиповітряної оборони Збройних Сил України. Адже гелікоптери – взагалі рідкість, а літаки окупантів – уникають ближніх боїв з українськими винищувачами та намагаються не входити до зони ураження зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил. Переважно авіація ворога діє поза повітряним простором України, або ж на тимчасово окупованій території, де противник суттєво наростив власні засоби ППО різних типів".

У Повітряних силах ЗСУ наголосили, що не варто применшувати роль цього комплексу у війні. "Орлан-10" може виконувати різні завдання, скажімо, робити цілевказання, бути ретранслятором чи постановником перешкод. І він несе серйозну загрозу для наших військ.

Вартість одного "Орлану-10" близько 80-120 тис. доларів, залежно від комплектації.

Нагадаємо, про ситуацію в країні за 29 квітня можна прочитати у новині: "Війна — день 65: росіяни криють ракетами Київ та Харків, а США прийняли ленд-ліз".

Інформація за 30 травня доступна у матеріалі: "Війна — день 66: ЗСУ перейшли у контрнаступ на Харківщині, а росія стає ближчою до статусу країни-ізгоя".

А про те, що відбувалося в Україні 1 травня, читайте у трансляції: Війна — день 67: ЗСУ звільнили ключовий населений пункт, а росіяни продовжують бомбити Одесу.