Майже у 500 населених пунктах Київщини відновлено електропостачання – ОП

У Київській області наразі повністю або частково відновлено електропостачання у 495 населених пунктах. Лише за добу світло знову з’явилося у будинках 5 590 споживачів.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За його словами, зараз вже відновлено газопостачання у 109 797 споживачів. Доступ до інтернету мають 85% населених пунктів, а телефонії – 95%. Також знову працюють всі сервісні центри Пенсійного фонду України.

"Триває розмінування об'єктів транспортної інфраструктури на звільнених від російської окупації територіях. Напередодні група саперів обстежила місце під будівництво тимчасового мосту через річку у Вишгородському районі. За результатами роботи — мін немає. Тепер спеціалісти можуть приступати до будівництва тимчасової переправи", – додає заступник керівника ОП.

Разом з тим відновлюється і приміське транспортне сполучення. Так, відновили роботу 223 приміські та міжміські автобусні маршрути загального користування. Ними курсують близько 255 одиниць транспорту.

"2 травня запрацюють три автобусні маршрути сполученням Гостомель – Київ, Луб’янка – Київ, Шибене – Київ", – говорить Тимошенко.

Паралельно на Київщині відновлюється і робота центрів надання адміністративних послуг. Наразі сервіси знову доступні у 49 ЦНАПах області, повідомляє голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

"На даний час центри забезпечують надання соціальних послуг, послуг з реєстрації актів цивільного стану, а також послуг структурних підрозділів виконавчих комітетів місцевих рад. Кількість видів послуг поступово збільшується у міру відновлення доступів до інформаційних ресурсів та державних реєстрів", – зазначив він.

Також центри допомагають збирати інформацію про пошкоджену нерухомість громадян.

За словами обласного очільника, поступово відновлюють роботу центри у місті Буча, Гостомелі, Славутичі та смт. Велика Димерка.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко розповів, що на відновлення інфраструктури у звільнених областях України з резервного фонду виділено один мільярд гривень. З них на потреби Київської області виділено 400 млн грн.