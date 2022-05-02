Російська техніка палає: у мережі показали відео майстерні роботи артилерії ЗСУ

Частину техніки розгромили на Харківщині

Українські військові продовжують ліквідувати контингент та техніку окупантів, які вторглися до України. Згідно з зведенням Генштабу ЗСУ, вони перекидають техніку з однієї точки в іншу, намагаючись досягти будь-яких цілей, поставлених кривавим диктатором владимиром путіним.

Але не вся техніка окупантів може пересуватися або взагалі залишається цілою. Фонд "Повернись живим" опублікував відео, на якому українська артилерія майстерно відпрацювала по цілі.

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Окупанти намагалися сховатися від наших військових у лісі, але їх виявили. Спрацювали гуртом — із квадрокоптера якісно відкоригували точку удару, а артилерія завершила справу.

Також, український Генштаб поділився вражаючим відео з Харківської області, в якому показано, як Рух опору сил спеціальних операцій скоординував підрозділ артилеристів. В результаті два танки (Т-90 та Т-80БВМ) та один бронетранспортер МТЛБ "демілітаризовані", а ще один МТЛБ — пошкоджений.

Скупчення техніки виявили під час розвідки. Вже за годину після виявлення – українські артилеристи "прибрали" бронетехніку. Повідомляється також про влучення в бліндаж супротивника, але втрати наразі невідомі. Повідомляють також і про знищення військової вантажівки окупантів.

Як раніше писав "Телеграф", згідно з картами бойових дій, просування російських військ зупинилося на більшій частині напрямків.

Водночас повідомляється про чергові вибухи в російському Білгороді — регіоні росії в прикордонні, звідки в Харківську область заганяють російську військову техніку.