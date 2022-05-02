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В Україні можуть змінити терміни загальної мобілізації: що відомо

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Автор
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Військовий призов в Україні Новина оновлена 02 травня 2022, 15:06
Військовий призов в Україні

Рішення щодо подовження строків прийматимуть в залежності від розвитку ситуації на фронті

Після 24 травня в Україні можуть продовжити загальну мобілізацію.

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Про це у понеділок, 2 травня, заявив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

"Якщо буде потрібно, далі поповнюватимемо ряди наших військових частин військовослужбовцями, керівництвом держави у разі потреби буде прийнято рішення про продовження термінів цієї мобілізації. …Якщо така потреба буде, продовжуватимуться бойові дії, однозначно буде необхідність поповнення фахівцями військовими наших частин. Тому керівництвом, гадаю, буде продовжено мобілізацію після 24 травня", — розповів детальніше він.

Окрім того, він додав, що кількість мобілізованих громадян в Україні, у порівнянні з мобілізацією у 2014 році, є досить "високою".

Горбач розповів, що окрім людей із бойовим досвідом зараз мобілізують людей, які проходили військову службу чи навчальні збори у мирний час.

Раніше також повідомлялося, що українці призовного віку почали отримувати повістки із закликом на службу до лав ЗСУ, а також інших військових формувань на вулицях та блокпостах. "Телеграф" вирішив детальніше розібратися з цим питанням, тож детальніше дізнатися про те, якими саме бувають повістки та чи законно вручати їх на блок-постах — можна дізнатися у нашому матеріалі.

Теги:
#Мобілізація #Призов до армії #ЗСУ #Військові
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