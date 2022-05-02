Луценко про російську армію: довбо**би, але хоробрі довбо*би

Ексгенпрокурор вважає, що малювати з російської армії карикатурне військо — нерозумно

Армію російських окупантів, які воюють проти України вже 68-ий день, не варто недооцінювати. Серед солдатів РФ є боягузи, але є і безстрашні, яких можна назвати серйозним супротивником.

Про це заявив колишній генпрокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю виданню "Цензор.нет".

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"Мені здається абсолютно неправильним утворення образу дебілів, боягузів і Ваньок, які тікають від першого пострілу ЗСУ. Це – не так. Я сам бачив, як працює наша артилерія. І коли в наступ іде приблизно 10 "коробочок" (тобто приблизно ротна група), а за ними – приблизно 200 російської піхоти, по них завдають артилерійські удари. Їхня техніка горить, навколо техніки таким "сонечком" лежать російські трупи. Але через них переступають і йдуть далі. По них знов завдають удару, вони знову переступають і йдуть далі", — зауважив Юрій Луценко.

Колишній генпрокурор, а нині старший лейтенант ТРО, зауважив, що серед російських солдатів є боягузи, дикуни, які не бачили унітазів, але про всю російську піхоту цього сказати не можна.

"Загалом російська піхота, навіть не мотивована на грабіж, віками славилася своєю нерозсудливою хоробрістю. Вони довбо**би – але хоробрі довбо**би. Вони мародери – але в масі своїй безстрашні солдати. Тим більше що — зверніть увагу – призов не йде ані з Москви, ані з Пітера або Нижнього Новгорода. Призов йде з Кавказу, Кубані й азійської глибинки росії", — сказав ексгенпрокурор.

За його словами, російські солдати з глибинки живуть настільки погано, що ця війна для них — момент слави. Саме тому вони серйозні супротивники й малювати з них карикатурне військо нерозумно.

"Саме в тому, що ми визнаємо оцю долбо**бську силу російської армії і при тому можемо її зупинити – саме в цьому і є ціна наших зусиль. Не треба їх применшувати і таким чином знецінювати те, що роблять прості українські солдати", — резюмував Юрій Луценко.

Нагадаємо, що у росії інформацію про загиблих військовослужбовців в Україні, полонених та поранених перевели до розряду "Для службового користування", а в Пермському краї військком регіону попросив представників влади не поширювати інформацію про таких російських солдатів.

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