Мирного договору не буде: Данілов назвав єдиний документ, який підпишуть Київ та москва

У РНБО вважають, що мирного договору між росією та Україною не підпишуть

Мирного договору з росією не може, а почате нею військове вторгнення може закінчитися лише капітуляцією Москви.

Таку думку в ефірі українських телеканалів висловив секретар РНБО Олексій Данілов.

"З росією ми можемо підписати лише її капітуляцію", — сказав він.

За його словами, він не надто вірить у якісь міжнародні гарантії безпеки для України, тому пропонує розраховувати лише на потугу українського народу.

Данілов зазначив, що не може уявити, що діялося в голові у кривавого диктатора володимира путіна, коли той вирішив віддати наказ про початок військового вторгнення, однак наголосив, що вважає плани щодо наміру росіян захопити південну частину України до Придністров’я до 9 травня "нездійсненними".

Однак він не став прогнозувати, скільки ще триватиме війна

"Я не належу до тих людей, які кажуть, що війна закінчиться у квітні чи через тиждень. Війна – це дуже складна справа", — сказав Данілов.

Нагадаємо, західні аналітики вважають, що дії російської армії на території України можуть свідчити, що окупанти планують утримати під своїм контролем не лише східні області нашої країни, а й південні.