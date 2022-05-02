США вже доставляють важку артилерію Україні і обіцяють ще "Джавелінів": деталі (відео)
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Також українські військові доотримають гаубиці М-777
У Пентагоні повідомили, що до кінця поточного тижня в Україну надійде чергова партія важкого озброєння для захисту від російських окупантів. Мова про протитанкові ракети Javelin.
Про це у понеділок, 2 травня, на брифінгу повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.
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За його словами, до п'ятниці в Україну прибуде ще 5000 протитанкових ракет Javelin.
- Javelin — переносний протитанковий ракетний комплекс виробництва американських підприємств Raytheon та Lockheed Martin. Він призначений для враження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості — гелікоптерів або БПЛА.
У Міноборони США додали, що Україна вже отримала 70 із 90 гаубиць М-777, які США планували відправити, а також понад 140 тисяч 155-мм снарядів, що використовуються для них — це приблизно половина снарядів, які заплановані до постачання. Навчання військових щодо застосування цієї зброї продовжуються за межами України, додав чиновник американського оборонного відомства.
У мережі показали відео, як гаубиці М-777 збирають та готують до відправлення в Україну.
Раніше "Телеграф" повідомляв, в США допустили використання своїх збройних сил для захисту територіальної цілісності України. А у Пентагоні днями заявили, що дії володимира путіна під час війни в Україні є "жорстокими" та "розбещеними".
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