Війна - день 69: росіяни тиснуть на Сході, а в Україну вже прямує важка артилерія зі США

Оперативно про головне за 3 травня

В Україні розпочався 69-ий день війни з російськими військовими. На сході країни ворожа армія продавлює позиції українських військових на південний захід до Лиману. При цьому багато військ росіян застопорилися на позиціях, відповідних лінії розмежування з ОРДЛО до початку масштабного вторгнення. При цьому окупанти продовжують зазнавати серйозних втрат — стало відомо, що начальник генштабу російської армії Валерій Герасимов міг бути поранений, а інші високопоставлені офіцери вбиті під час атаки ЗСУ по позиціях росіян в Ізюмі. Однак це далеко не всі хороші новини про наших військових. Так, в Україну наприкінці цього тижня надійде ще 5000 протитанкових ракет Javelin, які для оборони від російських загарбників нашій країні надали США. Тим часом Єврокомісія планує включити у шостий пакет санкцій проти росії нафтове ембарго — країнам, які виступали проти цього — Угорщина та Словаччина — запропонують інші умови.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про найважливіші події в Україні та світі за 3 травня. Оперативна інформація також доступна у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 За добу 2 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ збито вісім повітряних цілей:

1 БПЛА "Форпост"

7 "Орлан-10".

Протягом доби пілотована авіація окупантів фактично не входила до зони дії українського ППО. Водночас противник продовжує завдавати ракетних ударів, нарощує в повітряному просторі України присутність безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, що інформація про події в Україні за 30 травня доступна у матеріалі: "Війна — день 66: ЗСУ перейшли у контрнаступ на Харківщині, а росія стає ближчою до статусу країни-вигнанця".

А про те, що відбувалося в Україні 1 травня, читайте у трансляції: Війна — день 67: ЗСУ звільнили ключовий населений пункт, а росіяни продовжують бомбити Одесу.

Про ситуацію в країні за 2 травня можна прочитати у новині: "Війна — день 68: евакуація з Маріуполя та спроби прорвати оборону ЗСУ на Донбасі та під Херсоном".