Росіяни визначилися із термінами "спецоперації"? Що кажуть у розвідці

рф хоче окупувати весь південь України

Російські окупанти у розмовах між собою почали говорити про ймовірні терміни закінчення бойових дій на території України. Кінцевою датою війни, за інформацією української розвідки, може стати вересень 2022 року.

Відповідну інформацію повідомили у пресслужбі ГУР Міноборони 3 травня.

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Швидше за все, до цього часу загарбники намагатимуться просунутися до адміністративних кордонів Донецької, Луганської та Херсонської областей. Вже захоплені території південних регіонів України можуть спробувати "приєднати" до окупованого Криму, завдяки чому "інтегрувати" в росію.

Слід додати також, що приватним підприємцям Ростовської області почали надходити замовлення виготовлення спеціальних печаток для важливих органів місцевого самоврядування Маріуполя. Попри те, що "республіки" на території ОРДЛО, хоч і визнані рф, але не є її частиною, на штампах просять написати "росія, республіка Донбас".

Також у червні подібне може повторитись і для Херсона, який досі перебуває під тимчасовим контролем російської армії.

Слід зазначити, що у Європі звучали й інші дати ймовірного закінчення війни в Україні. Одна з версій була озвучена Папою Римським Франциском, який назвав кінцевою точкою протистояння 9 травня. Кого з політиків глава Ватикану цим "підставив", читайте у нашому матеріалі.

"Телеграф" же писав, що, за словами керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, росія може відсвяткувати замість Дня перемоги.