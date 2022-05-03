Українські архітектори створять комплексний довідник післявоєнної відбудови міст

Для післявоєнної відбудови міст, сіл та інших населених пунктів планують створити спеціальний довідник з найкращими світовими прикладами якісних громадських просторів та описом правил їхнього створення.

Проєкт довідника буде створено на волонтерській основі українськими архітекторами, планувальниками, дослідниками, дизайнерами та інженерами, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За його словами, при відбудові зруйнованих російською армією міст треба не лише створити нове житло, а й зробити міста комфортними для життя. У довідниках буде відображено загальне бачення, якими повинні бути сучасні та комфортні простори.

"Кожен, хто буде долучений до відбудови міст, зможе використовувати цей довідник, щоб якісно та швидко проєктувати простори, в яких люди житимуть в задоволення. У довіднику можна буде подивитись та проаналізувати дизайн-код типових міських кварталів та вулиць для швидкого та комплексного відновлення зруйнованих міст", — сказав Тимошенко.

До довідника також увійдуть найкращі приклади сучасних вулиць, які можна реалізувати в нових містах. Заступник керівника ОП зазначив, що в багатьох країнах та містах вже наявні подібні посібники. Зокрема, в Америці це Global street design guide, який містить правила проєктування сучасних вулиць. В Чехії є довідник благоустрою Праги, в якому описують об’єкти громадських просторів та правила їхнього розташування.

Наразі спеціалісти працюють над створенням каталогу типових елементів всіх вуличних зон: фасадів, входів та літніх майданчиків, пішоходів, озеленення, вуличних меблів, веломережі, громадського транспорту та автівок.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що уряд розробляє комплексний план післявоєнного відновлення та розвитку країни.

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