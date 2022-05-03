Ломали ноги і робили "трояндочки" на пальцях: окупант розповів матері про тортури українців

Розвідники Міноборони здобули ще один запис розмови окупанта з матір’ю

Російські окупанти не соромляться розповідати членам своєї сім’ї про ті звірства, які вони творять в Україні.

Так ГУР Міноборони України оприлюднило ще один перехоплення розмови між одним із російських солдатів Костянтином Соловйовим та його матір’ю Тетяною, під час якого той із захопленням розповідав, як ФСБ намагається захоплених у полон місцевих жителів.

Так він розповів про метод, який називається "трояндочка", коли у полонених зрізається шкіра з пальців уздовж кісток. При цьому він зазначив, що на тілі чоловіка такі "трояндочки" можна робити не лише на пальцях.

Також окупант розповідав, як сам брав участь у знущаннях, зокрема, бив полонених і ламав їм ноги, щоб не втекли.

При цьому він каже, що йому сподобалося катувати. Примітно, що жінка не стала його засуджувати, а заявила, що опинившись на його місці, то теж "кайфовала б з цього".

Українські розвідники оприлюднили також і персональні дані про окупанта та його матір, обидва вихідці з Калінінградської області

Обережно, матеріал не призначений для людей зі слабкою психікою та неповнолітніх.

Як повідомлялося раніше, волонтер розповів про те, як росіяни знущалися з мешканців Ворзеля (Київська область), а також як вивіз із міста дівчинку, яку кілька днів ґвалтували на очах у вмираючої матері.