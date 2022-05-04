"Поки не закінчиться населення росії": Арестович дав прогноз, коли окупанти припинять наступ

росія готується до третього циклу наступу на Україну

Режим кривавого диктатора володимира путіна продовжуватиме посилати своїх солдатів на забій доти, доки в Росії не закінчиться населення, яке можна кинути в бій.

Таку думку висловив радник голови ОПУ Олексій Арестович у розмові із правозахисником Марком Фейгіним.

Він зазначив, що зараз росія проводить другий цикл повномасштабного наступу на територію України, однак він уже майже вичерпав себе, а тому триває підготовка до третього циклу.

"Він буде іржавенький, нещасний, погано навчений, але теж там кудись намагатиметься наступати", — сказав Арестович, зазначивши, що він може початися в другій половині травня.

За його словами, він бачить три варіанти розвитку цього циклу, якщо ВСУ не встигнуть накопичити необхідну кількість ресурсів, то можливе повторення Донбасько-Криворізько-Запорізького наступу. Якщо ж українські захисники накопичать сили швидше, то можливий контрнаступ за низкою напрямків. Також не виключає він і варіанти із продовженням позиційної війни без помітних поступів.

"Я чітко бачу, що путінський режим намагатиметься це робити хвилями, поки не закінчиться фізично населення росії, яке придатне до війни і здатне наступати", — наголосив Арестович.

Як повідомлялося раніше, росіяни за добу 3 травня випустили Україною 18 крилатих ракет. Частина з них потрапила за інфраструктурними об’єктами у Дніпропетровській, Кіровоградській, Львівській, Вінницькій, Київській та Закарпатській областях. А голова Укрзалізниці після обстрілів повідомив, що за день було завдано масштабних пошкоджень шести залізничним станціям у різних областях нашої країни.