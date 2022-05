Росіян відсувають від Харкова, але вони прориваються на півдні: свіжі карти боїв

Ситуація на фронті динамічна, але українські захисники стоять на варті

Поки в Україні вважають, що росія готується до мобілізації населення після 9 травня, щоб обілити "спецоперацію" нібито як війну проти Заходу, українські військові йдуть у контрнаступ біля Харкова.

За даними експертів The Institute for the Study of War, ворогів удалося відкинути на схід від обласного центру Харківщини на 40 км. Вони вважають, що це не вплине на лінії зв’язку росії з Україною, які проходять на схід, але може створити умови для більш серйозного контрнаступу на російські війська під Харковом.

На сході на лінії Донецьк-Луганськ росармія продовжує перегрупування, на Запоріжжі вели обмежені наземні наступи, а в районі Одеси активізувалася розвідка ворога.

Карта бойових дій в Україні на 4 травня

Східний напрямок

Операції рф відбуваються на території Донецької, Луганської та півдня Харківської області. З останнього району, на південний захід Ізюма росіяни намагаються наступати у бік Барвінкового. На Донбасі відзначено перегрупування військ ворога для наступу на захід — у бік Лимана та Слов’янська.

Карта боїв на сході України на 4 травня

NASA надали знімок теплового зондування регіону, який показує, звідки ведеться вогонь із позицій російських військ. Червоні точки – місця активного обстрілу. Концентрація на околицях Лимана.

Червона частина — там де найгаряче, у прямому та переносному сенсах

Битва під Харковом

Внаслідок широкомасштабного контрнаступу України на схід від Харкова російську армію відтіснили приблизно на 40 км. З різних джерел повідомляється про процес визволення селища Старий Салтів та, ймовірно, частини навколишніх сіл. Росвійська відступили до Вовчанська. Позиції вони утримують у Циркунах – там стоїть артилерія. До Харкова ворогам – 20 км. Є ймовірність, що вони намагатимуться утримати ці позиції.

Карта бойових дій у Харківській області на 4 травня

Південний напрямок

У Запорізькій області ворог наступає на околицях Гуляйполя та на схід від нього. Є ймовірність, що їм вдалося прорвати українську оборону на околицях Залізничного (8 км від Гуляйполя).

По Одесі гатили протикорабельними ракетами "Онікс", заявивши, що потрапили по логістичному комплексу. Дослідники зазначають, що використання цього ракет може вказувати на нестачу високоточних боєприпасів великої дальності.

Карта бойових дій на півдні на 4 травня

Ситуація на "Азовсталі"/ Маріуполь

Поки в Маріуполі розгортається гуманітарна катастрофа через кількість трупів та нестачу води та їжі, після припинення евакуації "Азовсталь" продовжили обстрілювати. Під прикриттям авіаударів була спроба штурму, загинули мирні мешканці. Плани на місто поки що невідомі — або росія спробує приєднати його до Ростовської області, або — до псевдореспубліки на території Донеччини.

"Азовсталь" на карті бойових дій у Маріуполі

Як раніше писав "Телеграф", окрім бойових дій на лінії фронту, 3 травня росія обстріляла ракетами далекої дії багато міст України. В Україні випустили 18 ракет, і якщо в Одесі стріляли з Чорного моря, то в інших регіонах — з літаків над Каспієм. Причин такого масованого обстрілу може бути кілька, вважають експерти.