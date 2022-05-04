Чому під час війни бачити чоловіків у кафе - нормально? Боєць ЗСУ дав чітке пояснення (відео)

Захисникам потрібен потужний тил, на який із впевненістю можна покластися

В Україні триває загальна мобілізація, яку оголосили 24 лютого, у день повномасштабного вторгнення росії на українські землі. З того часу українці досить частко сваряться між собою, намагаючись звинуватити тих, хто не пішов служити та обороняти Батьківщину, у бездіяльності. Український військовослужбовець вирішив розставити всі крапки над "і" та дав чітке пояснення, чому українцям не варто гризти себе та один одного в тилу, а також скаржитися на чоловіків, які, замість того, аби обороняти державу на фронті, відпочивають у кав'ярнях мирних міст. Свої аргументи він розбив на три важливі пункти.

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Відеозапис із поясненням, чому нормально бачити неозброєних чоловіків в тилу, а не у зоні бойових дій, оприлюднили у соцмережі.

За словами українського військового, сварки між українцями, які залишилися в тилу — велика помилка і ось чому:

Навіть якщо численність українських військ збільшиться до мільйона, то воювати все одно буде лише кожен 15-ий. Тобто один військовий чоловік і 14 цивільних чоловіків — в тилу. Тож бачити неозброєних чоловіків у кав`ярнях або за комп'ютерами, коли в гарячих точках йдуть бойові дії — абсолютно нормально.

Навіть за розрахунками міжнародних організацій на отримання одного військового потрібно 12 цивільних. І це у розвинених країнах. В Україні, де податки платять через одного, то потрібні й всі 25 цивільних чоловіків. Тому що солдата треба взути, одягнути, нагодувати, озброїти, підвозити йому боєприпаси. І це все мають робити саме цивільні, в тому числі й чоловіки, адже солдати під час ведення бойових дій працювати змоги не мають.

Воює не військо, не тільки ЗСУ. І війну виграють не ЗСУ. Війну виграють тільки народи. Адже без сильного тилу не буває сильного фронту.

"Щоб ми могли всім цим під*расам відповісти за сльози наших дітей та всі жертви, які вони наробили, ми маємо бути сильні, натхненні, звитяжні й не відчувати в собі провину, якщо ми знаходимось в тилу. Ви робите свою справу — і це абсолютно нормально. ЗСУ потрібне тил, який не гризе себе і не гризе інших, тому що не мають абсолютно всі чоловіки бути на фронті", — підсумував військовий.

Пояснення від українського захисника

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