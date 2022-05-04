«Кат Маріуполя» не страшний Україні: експерт розповів про слабкість стратегічної авіації Росії

"Друга армія світу" використовує літаки яким по 40 років і то боїться української ППО

Приморський Маріуполь ось уже третій місяць героїчно бореться проти російських окупантів, незважаючи на постійні авіаудари по заводу "Азовсталь", що залишається головним осередком опору.

Одним з основних засобів знищення Маріуполя став ще радянський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який став "катом" квітучого міста.

Але як стверджує військовий історик та експерт Андрій Харук, Ту-22М3 не страшний Україні, тим більше після майбутнього наповнення ЗСУ технікою зі США за програмою ленд-лізу.

Черговий російський старий мотлох

За словами Андрія Харука сам Ту-22М3 являє собою черговий старий мотлох, початок випуску якого було покладено ще в 1978 році, а багато з його обладнання почало випускатися ще в 60-х.

З тих пір в Росії не раз намагалися ці літаки модернізувати, оновивши навігаційну техніку, бортові комп’ютери, дисплеї, системи управління вогнем та інше, але хоча програма стартувала ще у 2009 році, такий осучаснений літак зробили лише у 2018 році. Причому такий літак Ту-22М3М у ВПС Росії всього один.

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"У липні надійшла інформація, що Казанський авіазавод побудує у варіанті Ту-22М3М чотири раніше недобудовані Ту-22М3, але є одне "але" — лінія випуску двигуна НК-25 для цих літаків була демонтована ще 1996 року!", — додає експерт .

Втім, сам двигун НК-25 дуже слабкий і здатний працювати лише 150 годин, після чого потрібен його ремонт. Оскільки ремонт роблять за допомогою запчастин зі старих НК-25, ресурс двигуна після ремонту становить лише 50-70 годин.

Немає двигуна – немає нальоту годин унебі

Результатом нестачі двигунів НК-25 та їх малої тривалості роботи є малий наліт годин у небі екіпажів Ту-22М, які тим не менше в Росії вважають "елітою".

"Тобто ця "еліта" повітряно-космічних сил здатна тільки злітати, літати за маршрутом зі скиданням бомб у певний пункт і посадку. Мова навіть не йде про якийсь бойовий маневр — так само, як і про застосування високоточної зброї або засобів радіоелектронної боротьби. Єдина керована ракета Х-22 в арсеналі літака безнадійно застаріла, як і обладнання РЕБ. Про надійність інших авіаційних систем красномовно свідчить наступний факт: 23 березня 2021 р. на недавно прибуло з ремонту Ту-22М3 на землі несанкціоновано спрацювала система катапультування, в результаті троє з чотирьох його членів екіпажу стали гарними росіянами", — пише Андрій Харук.

Члени екіпажу Ту-22М3 стали добрими.

Україні Ту-22М3 не страшний — його легко зіб’ють

За словами Андрія Харука, Ту-22М3 має багату історію бойового застосування: з жовтня 1988 року ці літаки бомбили Афганістан, 1994 року — Чечню. В обох випадках бомбардувальники працювали з висот, недоступних ППО противника. Натомість, коли літак взяв участь в агресії Росії проти Грузії в 2008 році, то 10 серпня один Ту-22М3 був збитий зенітним ракетним комплексом "Бук-М1", відправленим з України, після чого росіяни були змушені припинити використання цих літаків у Грузії. .

"Недивно, що вони не наважуються направити свій Ту-22М3 далі, ніж на Маріуполь — адже у ППО України не тільки "Буки", а й значно потужніші комплекси С-300", — резюмує експерт.

Загалом, як повідомив "Телеграфу" Андрій Харук, на озброєнні Росії є від 50 до 60 Ту-22М3, але очевидно, що ризик використання цих літаків крім Маріуполя, де захисники не мають ППО, змушує тримати ці літаки далеко від передової.

Раніше експерт розповів, що ЗСУ знищили атакуючий потенціал танкових сил окупанта, зробивши його найкращі частини небоєздатними.