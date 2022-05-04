"Спочатку помер дід, а потім бабуся й дві собаки": щоденник хлопчика з Маріуполя до глибини душі вразив українців

Дитина отримала серйозні поранення разом з сестричкою та мамою

Трагедію українського Маріуполя, який російська армія зруйнувала майже вщент, завжди пам'ятатимуть місцеві жителі й вся міжнародна спільнота. Закарбуються моторошні події і в пам'яті дітей, яким довелося пережити жахи війни.

Так, мешканець Маріуполя Євген Сосновський поділився щоденником 8-річного хлопчика, який втратив близьких під час блокади міста.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Починається історія хлопчика зі слів: "Я добре поспав, проснувся та посміхнувся".

Вже у наступній репліці дитина пише, що втратила дідуся — він помер. А після цього 8-річний хлопчик розповідає, що отримав серйозні поранення — у нього рана на спині. Описала дитина й поранення своєї 15-річної сестри та мами. У дівчинки — розсічення на голові, а в 38-річної мами — поранена рука та дірка на нозі. Зі слів дитини, їм вдалося зробити перев'язку.

Дитина описала поранення його сім'ї

Написав маленький житель Маріуполя й про дівчинку Вікторію, з якою він познайомився. За його словами, вона весела й у неї хороші батьки.

Потім щоденник хлопчика розповідає, що у нього скоро День Народження. А з перемог каже, що бабуся пішла по воду й навіть повернулася після цього.

Хлопчик намалював святковий стіл до власного Дня Народження

На жаль, далі хоч якісь натяки на позитив у дитячому щоденнику закінчилися.

"В мене померли дві собаки, бабуся Галя й улюблене місто Маріуполь… за весь цей час, починаючи з 24 лютого", — написав хлопчик й зобразив у картинках своє бачення війни.

А потім показав, як виглядає війна у Маріуполі

Варто зазначити, що історія хлопчика до глибини душі вразила українців. У коментарях до публікації користувачі мережі писали, що наші діти не заслуговують на те, щоб бачити війну, й писали, що росіяни мають відповісти за це сповна.

Раніше "Телеграф" розповідав, як ветеринар під час обстрілу російськими військовими Харкова рятувала людину: щоб постраждалий не помер від втрати крові, довелося затискати судини черевної порожнини голими руками.