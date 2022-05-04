Окупанти штурмували місто у Запорізькій області: свіжа карта боїв в Україні

ВСУ дають бій загарбникам на всіх напрямках

У середу, 4 травня, на 70-й день повномасштабного вторгнення рф британська розвідка показала свіжу карту боїв в Україні.

Відповідний пост Міністерство оборони Великої Британії опублікувало на своїй сторінці у Twitter.

За даними британської розвідки, лінія фронту практично не змінилася у порівнянні з 3 травня.

Карта бойових дій в Україні за 4 травня

Карта бойових дій в Україні за 3 травня

За даними Генштабу ЗСУ, ворог обстрілював Харків та населений пункт Протопопівка з артилерії та мінометів. Провів повітряну розвідку в районі населених пунктів Кутузівка та Олександрівка Барвінківського району Харківської області. Противник намагався вести наступальні дії у напрямку населеного пункту Довгеньке, успіху не мав.

Довгеньке на карті України

На Донецькому та Таврійському напрямах з метою сковування дій окупанти проводять обстріли підрозділів наших військ.

На Лиманському напрямку противник веде наступ у напрямі населеного пункту Шандриголове, бойові дії продовжуються. Ворог посилює угруповання військ та активізував ведення повітряної розвідки.

Шандриголове на карті України

Окупанти проводили штурмові дії в районі Попасної, бойові дії продовжуються.

Попасна на карті України

На Запорізькому напрямку ворог проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Оріхів, успіху не має.

Оріхів на карті України

У Маріуполі російські окупанти продовжують завдавати авіаційних ударів і завдають вогняного ураження наших позицій у районі "Азовсталі".

На Южнобузькому напрямі з метою знищення фортифікаційного обладнання наших позицій ворог застосовував артилерію, реактивні системи залпового вогню, озброєння танків уздовж усієї лінії зіткнення. Активізував бойові дії у районі населеного пункту Томина Балка.

Томина Балка на карті України

Раніше в мережі опублікували карту напрямків ударів армії рф за 4 травня.

Нагадаємо, у Білорусі помітили дивну активність військ.