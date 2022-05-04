Покровськ подарував Бучі 5000 саджанців троянд – голова ОВА

Ще 300 кущів троянд будуть передані Львівському військовому шпиталю

З розплідника міста Покровськ Донецької області 5 тисяч саджанців троянд поїхали до Бучі, ще 3 тисячі – до інших міст України, де знайшли прихисток покровці: до Червонограда, Ужгорода, Жовкви, Сокаля.

Про це йдеться в офіційному Телеграм-каналі голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

"Троянди – це маленька подяка за теплий прийом, який організували нашим переселенцям у цих містах. Війна закінчиться, переселенці повернуться, а пам’ять про них у вигляді троянд залишиться", – зазначається у повідомленні.

У відеосюжеті, розміщеному на сторінці Кириленка, директор центру "Троянди та сади Донбасу" Віктор Масюк говорить також про те, що 300 кущів троянд будуть передані Львівському військовому шпиталю. За словами Масюка, такий подарунок символізуватиме працелюбність Донбасу та прагнення регіону до завершення війни.

Один із сортів троянд носить назву "Мир" – її він отримав у 1945 році, коли мир повернувся до Європи.

"Зараз у такий символічний спосіб Донеччина ділиться своїм прагненням до миру з усією Україною. Впевнений, що мир настане – справедливий мир після нашої перемоги!", – наголошує Кириленко.

Нагадаємо, що раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко зазначав, що одним з пріоритетів влади є гуманітарна допомога кожному мешканцю у кожному регіоні. Другим же нагальним завданням він бачить забезпечення переміщених осіб житлом.