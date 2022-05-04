"Ми бачимо іншу тактику": Маляр про те, що змінилося в армії росії

Окупанти почали підлаштовуватися під ЗСУ

Після провалу армії рф під Києвом російські війська почали діяти обережніше.

Про це в інтерв’ю НВ заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Маляр зазначила, що росія, втративши елітні підрозділи у боях під Києвом, змінила тактику ведення бою. На думку заступника міністра оборони, битви на Донбасі та півдні країни зараз нагадують шахову партію — сторони обмінюються ходами. Також Ганна зазначила, що на початку повномасштабного вторгнення росія мала перевагу за кількістю особового складу та озброєння, а українці переважали у стратегіях, рівні підготовки військових та інтелектуальному підході.

"Можу сказати, що зараз росіяни змінюють тактику. Коли з самого початку вони планували захопити Київ, то кинули сюди свої елітні військові підрозділи, які були знищені нашими ЗСУ. Ось тоді вони мали заздалегідь розроблений певний план і стратегію. Зараз вони діють за ситуацією, вивчають та аналізують нашу тактику, шукають слабкі місця", — заявила Маляр.

Ганна додала, що окупанти почали діяти обережніше і навіть планувати кроки наперед.

"Ми не повинні недооцінювати ворога, тому що ворог потужний. Зараз, як я говорила, ми бачимо іншу тактику, вони підлаштувалися під нас, діють таким чином. Я нещодавно повернулася зі сходу, була в багатьох польових штабах, можу сказати, що росіяни стали обережніше, вони почали певні кроки планувати, не просто кількістю беруть, а вибудовують шахівницю. Тому і війна зараз трохи інша, ніж була в перші дні. Зараз вона перейшла у формат такого обміну ходами", — вважає Маляр.

Раніше повідомлялося, що на потопленому крейсері "Москва" половина екіпажу складалася із солдатів строкової служби.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив проти заморожування конфлікту.