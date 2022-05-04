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Українці різко змінили ставлення до 9 травня: результати опитування

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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В Україні змінилося ставлення до 9 травня Новина оновлена 04 травня 2022, 18:24
В Україні змінилося ставлення до 9 травня

Соціологи кажуть, що відбулася "декомунізація" суспільної думки

Через повномасштабне російське вторгнення в Україні різко змінилися погляди на 9 травня, яке ще донедавна багато хто називав "святом". Соціологи вказують, що відбулася "декомунізація" та "дерусифікація" суспільної думки.

Це засвідчує також опитування групи "Рейтинг".

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Зазначається, що до 2022 року 9 травня сприймалося 80% дорослого населення як "значущий особистий символізм". Після російського вторгнення в Україну для 36% опитаних воно перейшло у розряд пережитків минулого, а ще для 23% стало буденним.

На додаток, українці переосмислили "переможність" цієї дати й нарешті зрозуміли, що вона більше "меморіальна" — на сьогодні для 80% опитаних 9 травня – це День пам’яті, і лише для 15% – День перемоги (у 2018 таких було 58%).

При цьому українці високо оцінюють внесок нашого народу у перемогу над фашизмом — 78%, а 67% переконані, що саме Україна зробила найбільший вклад у перемогу над Німеччиною у Другій світовій війні. Щодо росії, то її "вклад" оцінили у 23%, Білорусь у 24%, а інші країни колишнього СРСР — у 21%.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що майже три чверті американців погоджуються з рішенням влади Сполучених Штатів щодо забезпечення України зброєю. Нинішні 73% тих, хто відповів ствердно, — це найвищий відсоток підтримки щодо постачання озброєння офіційному Києву.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Опитування #9 травня
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