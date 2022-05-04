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Нова серія вибухів в Україні: гримить Миколаїв, Одеса та Бровари

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста Новина оновлена 04 травня 2022, 22:11
Окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста

Інформація про жертв та постраждалих уточнюється

Російські окупанти у середу, 4 травня, надто активно завдають ракетних ударів по українських містах. Перші вибухи прогриміли ввечері у Черкасах, Запоріжжі та Дніпрі, однак за ними була ще одна хвиля — росіяни атакували Миколаїв та Київщину.

За ситуацією у містах стежить "Телеграф".

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Так, у Миколаєві прогриміли кілька вибухів. Інформацію про це підтвердив міський голова Олександр Сєнкевич та попросив містян лишатися в укриттях, не стояти біля вікна та не публікувати фото та відео.

У місцевих Telegram-каналах пишуть, що ситуація у місті напружена, а вибухи гримлять один за одним.

Тим часом мер Броварів (Київська область) Ігор Сапожко повідомив про вибух у селі Требухів. Інформація про влучання в об'єкти інфраструктури уточнюється.

Також у мережі з'явилося відео з моментом вибуху у Дніпрі. На цей час відомо, що одна з ворожих ракет влучила у залізничну інфраструктуру. Постраждалих та жертв серед залізничників немає.

Також у мережі з'явилися повідомлення про вибухи в Одесі. За попередньою інформацією, працює система протиповітряної оборони. Про пошкодження об'єктів не йдеться.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 2 травня російські окупанти обстріляли Одесу ракетами — у місті прогриміли щонайменше два вибухи. Внаслідок ракетного удару загинули щонайменше двоє дітей, одна з ракет потрапила до церкви.

Теги:
#Україна #Київ #Миколаїв #Росія #Обстріл #Війна #Бровари
Окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста
Україна
Нова серія вибухів в Україні: гримить Миколаїв, Одеса та Бровари
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста
Нова серія вибухів в Україні: гримить Миколаїв, Одеса та Бровари
Дата публікації
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