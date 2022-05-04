У боях із окупантами загинув відомий журналіст Олександр Махов

Український захисник перебував на позиціях у Харківській області

Під час обстрілів з боку російських окупантів загинув колишній журналіст Олександр Махов, який після початку вторгнення вступив до лав ЗСУ.

Про це повідомив канал "Україна 24", де раніше працював Махов.

Зазначається, що під час роботи, на каналах "Україна" та "Україна 24" він зазвичай висвітлював події на передовій. Крім того, він був єдиним журналістом, який знаходився на борту літака, який вивозив українців з китайського Уханя, коли там стався спалах коронавірусу.

"Олександр називав "невеликою відпусткою" відрядження на Антарктиду у перерві між роботою на фронті", — йдеться у повідомленні.

Останній пост Махова у соцмережі Фейсбук датується 30 квітня, у ньому він повідомив, що його підрозділ знаходиться неподалік Ізюму, що на Харківщині.

Як повідомлялося раніше, нещодавно стало відомо, що на Херсонщині окупанти захопили в полон ветерана АТО Назара Кагальняка і знущалися з нього два тижні. Після того, як вони його відпустили, чоловік потрапив у лікарню до міста Олешки у вкрай тяжкому стані. Лікарі його врятувати не змогли.