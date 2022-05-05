"Ворог переважав наші сили у 15 разів": у Міноборони дали прогноз про повернення захоплених росіянами територій

У Міноборони відповіли на питання про те, чому було тимчасово втрачено контроль над низкою населених пунктів

Українські військові на деяких напрямках були змушені вступати у бій із силами супротивника, які значно перевершували їх за чисельністю.

Про це розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр в інтерв’ю НВ.

За її словами, зараз її відомство всю інформацію узгоджує з Генштабом, тому що зараз будь-яка інформація є частиною військової операції та теж використовується у військових цілях.

"Я можу порівняти це із ситуацією, коли під час складної операції ми просимо у хірурга прогноз одужання. Звичайно, він упевнений у своїх силах, але говорити заздалегідь не буде. Наші військові у собі впевнені, але неправильно робити однозначний прогноз під час дій", — каже Маляр.

Також вона зазначила, що росіяни довго готувалися до початку вторгнення і за їхніми діями помітно, що зупинятися вони не збираються. А як окупанти обстрілюють мирні міста і ставляться до переговорного процесу свідчить також про те, що вони готові воювати довго, а тому на швидкі перемоги розраховувати не варто.

"Так, зараз нам постачають гарне озброєння наші західні партнери, але й цей процес має свою інерцію, все не відбувається раптово", — розповіла заступник міністра оборони.

Маляр додала, що Україна платить високу ціну за свої перемоги і їх досягли завдяки професіоналізму військовослужбовців та командування.

"У нас часто питають люди — чому росіяни зайшли в ті чи інші регіони, тимчасово зайняли міста, бомблять нас, тож — у нас були такі ситуації, коли ворог переважав наші сили в 15 разів", — зазначила вона, додавши, що тому деякі населені пункти перебувають у окупації.

Водночас вона наголосила, що їх обов’язково повернуть.

Як повідомлялося раніше, радник глави Офісу президента Олексій Арестович раніше заявляв, що окупанти намагаються затягнути війну у спробі дискредитувати Україну в очах Заходу.