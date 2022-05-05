Противник починає відмовлятися воювати, а ЗСУ відбивають населені пункти на півдні — Генштаб

Багатьом російським окупантам стає все складніше адекватно оцінювати ситуацію

Українські військовослужбовці дають серйозну відсіч росіянам по всіх відрізках фронту, але найефективніше у південних регіонах. Як свідчать свіжі карти боїв, а також дані Генерального штабу ЗСУ, минулої доби нашим захисникам вдалося повернути під свій контроль кілька населених пунктів у цьому регіоні.

Докладніше повідомили у пресслужбі Генштабу вранці 5 травня, передає "Телеграф".

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Йдеться про кілька сіл, розташованих на адмінкордонах Херсонщини та Миколаївщини. Конкретні назви населених пунктів наші захисники не розкривають, вочевидь, із метою захисту власного розташування.

Тим часом на Донбасі стан російських окупантів стає дедалі сумнішим. Почастішали випадки дезертирства. Так, у 35-й загальновійськовій армії Південного військового округу Росії знайшлася частина бійців 38-ї окремої мотострілецької бригади, які відмовилися далі воювати в Україні. Серед причин вони вказали значні втрати серед особового складу, що, судячи з усього, було враховано керівництвом. Зараз ці військові просто очікують на переправку на батьківщину біля російського кордону.

Значно впав і бойовий дух тих підрозділів, які формували завдяки "мобілізації" на території тимчасово окупованих Донеччини та Луганщини. Так, серед підрозділів 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії є чимало бійців, які просто не готові йти на фронт. У них спостерігається не лише проблеми із психологічним станом, а й великі проблеми із озброєнням. Наразі вони дислокуються в одному із населених пунктів Сватівського району, що на Луганщині.

Усвідомлюючи проблематичність досягнення цілей, раніше поставлених путіним перед армією, окупанти починають дедалі частіше атакувати Україну з повітря. Масивний ракетний обстріл відразу кількох регіонів країни вже не дивує — здебільшого б’є по залізничних об’єктах, але часом страждає й інша мирна інфраструктура.

Втім, на думку військового експерта Ігоря Жданова, кількість ракет у росії стрімко зменшується, а нове озброєння брати Москві нема звідки.