Знищена "Мрія": командир екіпажу розповів, чи можна відновити унікальний літак (відео)

У літака повністю знищено основну та пілотську кабіну, ліва половина вигоріла вщент

Внаслідок атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом майже повністю згоріла гордість української авіації — літак Ан-225 "Мрія". Після таких серйозних пошкоджень відновлення літальної машини є неможливим, проте є ймовірність створення нового літака на основі недобудованої "сестри" "Мрії".

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За словами командира одного з трьох екіпажів літака Дмитра Антонова, вартість створення нової "Мрії" може обійтися Україні у 800 мільйонів гривень. Це приблизно 3 мільярди доларів. Про це він розповів у інтерв'ю порталу "Голосу Америки".

Командир повітряного судна переконаний, що знайти комерційний проєкт, який би вирішив профінансувати відтворення нової "Мрії" буде вкрай складно. Скоріше за все літак можна буде відновити лише у вигляді українського символу.

"Звичайно, якщо намагатися оцінити економічну доцільність – це буде дуже важко. Тому що під неї потрібно знайти відповідний проєкт, схожий на запуск ракети в космос. Але поки що проєкту немає. Я так думаю, що напевно на початковому етапі все-таки "Мрія" не буде створюватись як комерційний проєкт, а саме як символ. І символ не лише України, а всього світу, символ – перемоги", — пояснив Антонов.

Наостанок командир додав, що незалежно від суми, інвестиції у нову "Мрію" навряд чи окупляться. Але відтворити її все ж необхідно.

Як зараз виглядає знищений окупантами літак - "Мрія"

Варто нагадати, що "Мрію" вважали гордістю української авіації, адже вона була єдиним літаком такого плану. У 2020 році, коли в Україні спалахнув коронавірус, саме цей літак привіз до країни перші ліки задля боротьби із тяжкою хворобою, а у наступному, 2021 році, під час святкувань 30-річчя Незалежності України, "Мрія" здійснила символічний політ над українською столицею — містом Києвом, викликавши неймовірне захоплення присутніх на святі людей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні не полишають спроб знайти спосіб задля відновлення гордості української авіації — літака "Мрія".