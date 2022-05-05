"Спецоперація" путіна захлинеться: названо важливий напрямок для контрнаступу

Сили ворожої армії вже зараз дуже розпорошені

Російським окупантам на фоні тотальних невдач не залишається іншої тактики, як знищувати українські міста, адже штурмом їх взяти не можуть. Однак зовсім скоро всі кремлівські плани будуть зруйновані, адже в руки ЗСУ прямує важка зброя.

Таку думку озвучив військовий експерт та ексголова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука у коментарі "Телеграфу".

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За його словами, крім зброї спрацює ще й той факт, що сили противника дуже розпорошені, адже російські окупанти роблять спроби "віджати" південь й "закошмарити" Харківщину. На думку Туки, це зіграє з ними злий жарт і вони добряче отримають у відповідь.

"На мій погляд, чим більше окупанти зараз відгрібають у районах Херсона та Ізюма (а від Харкова їх уже потихеньку відсувають, як раніше від Києва), чим відчутніше вони там отримають під дих, тим більше ймовірності, що "спецоперація" росії остаточно захлинеться. І почнеться спецоперація України зі звільнення своєї землі", — заявив Георгій Тука.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 5 травня повідомив, що Сили оборони України перейшли у контрнаступ у напрямку Харкова та Ізюму. Українські військовослужбовці поступово починають "вибивати" російських окупантів із їхніх насиджених місць, звільняючи рідні населені пункти та повертаючи над ними контроль.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як складається ситуація в окупованому росією Придністров’ї та чи варто переживати за можливе відкриття нового фронту.