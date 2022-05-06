Війна - день 72: Україна перейшла у контрнаступ на Херсонщині та Харківщині - "спецоперація" путіна скоро захлинеться

Оперативно про головне за 6 травня

В Україні розпочався 72-ий день протистояння російським загарбникам. Ворожа армія не полишає спроб захопити українські населені пункти — за попередню добу були атаки по двох нових напрямках, однак успіху вони не мали. Крім того, росіяни штурмують маріупольський завод "Азовсталь" — там йдуть кровопролитні бої. При цьому українські військові не збираються відступати ні на крок, а навпаки по двох дуже важливих напрямках перейшли у контрнаступ. У зв'язку з цим військові експерти прогнозують, що "спецоперація" путіна зовсім скоро захлинеться. Тим часом Польща вкотре заявила про свою підтримку України, а президент Анджей Дуда зробив ще одну заяву.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про найважливіші події в Україні та світі за 6 травня. Оперативна інформація також доступна у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

Нагадаємо, що про ситуацію в країні за 3 травня можна прочитати у новині: "Війна — день 69: росіяни тиснуть на Сході, а в Україну вже їде важка артилерія зі США".

А про те, що відбувалося в Україні 4 травня, читайте у матеріалі: "Війна — день 70: росіяни рвуться на "Азовсталь" та вдарили ракетами по великих містах".

Інформація про події в Україні за 5 травня доступна у трансляції: "Війна — день 71: росіяни б'ють ракетами по містах України, а "режиму путіна" пророкують поганий і швидкий кінець".