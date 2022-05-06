Ми не хотіли нікого вбивати: медик із "Азовсталі" звернувся до Ердогана з проханням (відео)

Молодий медик, кримський татарин, звертається до Ердогана із закликом урятувати людей від росіян

Ситуація в окупованому Маріуполі на заводі "Азовсталь", який штурмують російські війська, і де тримають оборону українські воїни, критична: серед обложених дуже багато поранених, а ліків та антибіотиків для їхнього лікування немає.

Про це заявив лікар, який надає допомогу пораненим на "Азовсталі", в опублікованому 5 травня відеозверненні про ситуацію на заводі.

"Я ніколи не бачив смерті до війни. Працював у швидкій. Але зараз, 2022 року, боляче спостерігати, як люди помирають на руках від гнійних ран через відсутність антибіотиків", — розповідає медик.

Звернення лікаря

Медик звернувся до президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана із закликом допомогти вивезти цивільних та військових:

"Благаю вас провести процедуру виведення всіх людей, у тому числі й військових, з території Азовсталі. Зупиніть цей кошмар… Ви самі знаєте на прикладі своєї історії, як воно коли твою землю хочуть забрати, а людей убити", — звернувся молодий чоловік.

Як повідомлялося, українські бійці понад два місяці тримають оборону у Маріуполі і останнім часом були змушені відступити на завод "Азовсталь". Серед тих, хто знайшов притулок в приміщеннях під заводом, крім військових також багато цивільних, що рятувалися там від російських бомбардувань міста. У захисників "Азовсталі" закінчуються питна вода та харчі. Лише за останні кілька днів за сприяння Червоного хреста та ООН вдалося організувати евакуацію частини обложених на контрольовану владою України територію.