Чи можна провести вибори під час війни? А якщо дуже хочеться?

Вибори в Україні можливі якщо буде скасовано воєнний стан, проте навіть якщо це зроблять, то є суттєві складнощі

Українська влада не полишила ідей щодо проведення парламентських виборів одразу після закінчення війни або за умови часткового скасування воєнного стану. Згідно з законодавством, вибори до Верховної Ради можна проводити виключно якщо воєнний стан скасовано по всій території України та після того, як відновлять свою роботу регіональні виборчі комісії.

Про це "Телеграфу" розповів член Центральної виборчої комісії Юрій Булгак.

"Зважаючи на норми законодавства про воєнний стан, поки він триває — про вибори до парламенту мова йти не може. Навіть про довибори. Це імперативна норма законодавства. Вибори загальнодержавні, а отже не можуть проходити лише на частині територій. Для проведення виборів треба скасовувати (воєнний стан — Ред.) на всій території",- прокоментував Буглак.

Водночас він наголошує, що є багато юридичних колізій щодо продовження воєнного стану.

"З одного боку, дію воєнного стану треба продовжувати, з іншого боку, є певний термін, на який він вводиться. Тут багато юридичних питань. Вибори можливі після проміжної перемоги, якщо буде скасовано воєнний стан. Хоча для цього також потрібні немаленькі гроші та відновлення роботи територіальних та окружних комісій. З цим якраз може бути проблема, оскільки в багатьох регіонах люди пішли до армії, тероборони, а подекуди, як в Чернігові, наприклад, нічого не працює, бо приміщення розбомблені",- додав член ЦВК.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у команді президента думають про оновлення Верховної Ради за першої можливості. Наприклад, після проміжної перемоги або з настанням перемир’я. На Банковій вважають, що високі рейтинги Володимира Зеленського дозволить значно оновити президентську фракцію та збільшити кількість своїх депутатів. Дехто у владних кабінетах навіть висловлював думку, що треба вже частково скасовувати воєнний стан в регіонах.

Виникають питання і до формату проведення виборів, оскільки через війну мільйонам людей довелось змінити місце проживання. Цікаво також, яким чином влада вирішить питання мажоритарки, враховуючи окупацію наразі частини територій. Новий виборчий кодекс, яким скасовується "мажоритарка", був проголосований ще у 2019 році та мав набути чинності з 1 грудня 2023 року. Втім, очевидно можна сказати, що наразі парламент повернувся до роботи в умовах "турборежиму", ухвалюючи все, що потрібно державі та президенту.

Однак необхідність оновлення складу Верховної Ради також спостерігається. Зокрема, наступне скликання парламенту має бути вже без проросійських партій, а існуючі партії (зокрема "Слуга народу") зможуть оновити склад, позбавившись випадкових людей, які у 2019 році на бренді Зеленського потрапили під купол на Грушевського. Очікується, що політична сила президента перед виборами проведе ребрендинг, використавши у новій назві прізвище Зеленського.