"Діти поховали маму у вирві від російського снаряда, що вбив її": історія п’ятьох сиріт-біженців з Донецької області

Молодий хлопець залишився єдиним годувальником для чотирьох своїх молодших братів та сестер

Розв’язана росією війна проти України забирає життя не лише багатьох українських військових, а й мирних українців, а багатьох дітей залишає круглими сиротами.

Однією з таких трагічних історій про 18-річного Славу і чотирьох його молодших братів і сестер, що залишилися сиротами, поділилася на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук журналістка видання "Новое время" Ірина Ромалійська.

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Журналістка розповідає, що молодій людині довелося стати дорослим, бо російська армія вбила його маму на його очах.

"А у Слави ще два молодші брати і дві молодші сестрички. І тепер він називає їх своїми дітьми. Тепер він — старший у сім’ї. І єдиний годувальник", — пише Ромалійська.

Діти, що втратили все через російське вторгнення

Усі діти-біженці – з Донецької області.

"Впав перший снаряд за десять кроків від нас. Я побачив, як він упав. Мама лягла, я присів. Вона була біля мене. Зовсім поруч. Я розплющую очі, мама лежить на боці і її останні слова: "Зі мною все добре", – наводить журналістка слова Славика.

За словами парубка, він спробував перев’язати рани мами одягом і побіг шукати допомогу. Коли повернувся, було вже пізно.

"Я зайшов у будинок, і діти все самі зрозуміли. Вони просто все самі зрозуміли. Тільки Ніколь запитала: "можна її було врятувати?". Я зробив усе, що можна було", — каже хлопець.

Хлопець не в змозі стримати сліз

Діти поховали свою маму у вирві. У вирві від російського снаряда, який її вбив.

Інших родичів у них немає.

18-річний Слава із молодшою сестрою

Наразі всі діти перебувають у Дрогобичі Львівської області. Малюки пішли до школи і їм поки що допомагають волонтери.

Старший Славик працює і планує вчитися на лікаря. Молодші дівчата мріють про інші професії: Олівія хоче бути суддею, а Ніколь – адвокатом.

"Я хочу, щоб у дітей було дитинство. Я хочу, щоб вони мали таке майбутнє, щоб вони були в захваті. І я знаю, що я все для цього зроблю", — каже Славік.

Журналістка зазначає, що сиротам потрібні гроші на все: на квартиру, навчання, їжу, одяг, все. На життя.

А також опублікувала реквізити картки, через яку можна допомогти дітям:

"Ялов В’ячеслав Іванович

ІНН 3797300818

Банк отримувача "АБ "Укргазбанк"

Код банку 320478

Счет: IBAN UA023204780000026206111366213

Призначення: (в меті переказу зазначити номер субрахунка 26206111366213.400101.980

Номер картки: 5355 0850 2974 7798.

Як повідомлялося, росіяни окрім насильства, тортур та вбивств мирних українців у захоплених населених пунктах також у масовому порядку депортують людей, зокрема дітей у Росію.