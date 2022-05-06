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"Діти поховали маму у вирві від російського снаряда, що вбив її": історія п’ятьох сиріт-біженців з Донецької області

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Снаряд, випущений росіянами, вбив матір п’ятьох дітей на Донеччині
Снаряд, випущений росіянами, вбив матір п’ятьох дітей на Донеччині

Молодий хлопець залишився єдиним годувальником для чотирьох своїх молодших братів та сестер

Розв’язана росією війна проти України забирає життя не лише багатьох українських військових, а й мирних українців, а багатьох дітей залишає круглими сиротами.

Однією з таких трагічних історій про 18-річного Славу і чотирьох його молодших братів і сестер, що залишилися сиротами, поділилася на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук журналістка видання "Новое время" Ірина Ромалійська.

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Журналістка розповідає, що молодій людині довелося стати дорослим, бо російська армія вбила його маму на його очах.

"А у Слави ще два молодші брати і дві молодші сестрички. І тепер він називає їх своїми дітьми. Тепер він — старший у сім’ї. І єдиний годувальник", — пише Ромалійська.

Діти, що втратили все через російське вторгнення
Діти, що втратили все через російське вторгнення

Усі діти-біженці – з Донецької області.

"Впав перший снаряд за десять кроків від нас. Я побачив, як він упав. Мама лягла, я присів. Вона була біля мене. Зовсім поруч. Я розплющую очі, мама лежить на боці і її останні слова: "Зі мною все добре", – наводить журналістка слова Славика.

За словами парубка, він спробував перев’язати рани мами одягом і побіг шукати допомогу. Коли повернувся, було вже пізно.

"Я зайшов у будинок, і діти все самі зрозуміли. Вони просто все самі зрозуміли. Тільки Ніколь запитала: "можна її було врятувати?". Я зробив усе, що можна було", — каже хлопець.

Хлопець не в змозі стримати сліз
Хлопець не в змозі стримати сліз

Діти поховали свою маму у вирві. У вирві від російського снаряда, який її вбив.

Інших родичів у них немає.

18-річний Слава із молодшою сестрою
18-річний Слава із молодшою сестрою

Наразі всі діти перебувають у Дрогобичі Львівської області. Малюки пішли до школи і їм поки що допомагають волонтери.

Старший Славик працює і планує вчитися на лікаря. Молодші дівчата мріють про інші професії: Олівія хоче бути суддею, а Ніколь – адвокатом.

"Я хочу, щоб у дітей було дитинство. Я хочу, щоб вони мали таке майбутнє, щоб вони були в захваті. І я знаю, що я все для цього зроблю", — каже Славік.

Журналістка зазначає, що сиротам потрібні гроші на все: на квартиру, навчання, їжу, одяг, все. На життя.

А також опублікувала реквізити картки, через яку можна допомогти дітям:

"Ялов В’ячеслав Іванович

ІНН 3797300818

Банк отримувача "АБ "Укргазбанк"

Код банку 320478

Счет: IBAN UA023204780000026206111366213

Призначення: (в меті переказу зазначити номер субрахунка 26206111366213.400101.980

Номер картки: 5355 0850 2974 7798.

Як повідомлялося, росіяни окрім насильства, тортур та вбивств мирних українців у захоплених населених пунктах також у масовому порядку депортують людей, зокрема дітей у Росію.

Теги:
#Україна #Біженці #Росія #Допомога #Війна #Діти сироти
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