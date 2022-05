Росіяни принишкли і готують нові підлості: карти боїв в Україні на 6 травня

Незабаром противник може отримати підкріплення із Криму

На ранок 72 дня військового вторгнення росії в Україну окупаційні війська продовжували наступальні операції на Харківському, Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках, але не змогли досягти будь-яких помітних успіхів на тлі відсічі українців та контрнаступальної операції Збройних сил України. Очевидно, противник продумує план подальших дій і готується стягнути нові сили.

"Телеграф" зібрав нові карти бойових дій в Україні на ранок п’ятниці, 6 травня.

Карта бойових дій в Україні на 6 травня

Донбас

За даними фахівців The Institute for the Study of War, російські військові не можуть просуватися поза трасами і зазнають втрат на Ізюмському напрямку.

Оперативно про головне читайте у нашому Телеграмі

Бойовики "днр" заявляли, ніби захопили Троїцьке під Горлівкою, але українська артилерія завдала серйозної шкоди російським складам боєприпасів, танкам та бронетранспортерам у цьому районі.

Карта бойових дій на Ізюмському напрямку 6 травня

Маріуполь

Росіяни продовжували наступ на "Азовсталь" за допомогою морської артилерії та підтримки з повітря, прорвалися всередину та українські сили втрачають позиції. За оцінкою військових експертів, об’єкт ще недовго чинитиме опір.

Карта бойових дій Маріуполь 6 травня

Харків

Фахівці вважають, що контрнаступальна операція України спрямована на те, щоб відбити росіян з Ізюмського напрямку та відсунути лінію фронту так, щоб місто опинилося поза зоною обстрілу артилерії.

Вчора росіяни провели безуспішний штурм Старого Салтова за 40 км на схід від Харкова, після чого українці підірвали міст біля Черкаських Тишків за 25 км на північний схід від Харкова.

Карта бойових дій Харків 6 травня

Миколаїв та Херсон

5 травня окупанти завдавали ударів по Запорізькому напрямку, але не виявляли активності у Херсонській та Миколаївській областях.

Під Гуляйполем на кордоні Запорізької та Донецької областей знаходиться 13 батальйонно-тактичних груп противника, цього недостатньо для просування, і росіяни вже обережніші, ніж на початку війни, тому поки що більше займаються розвідкою.

росія заявила про відновлення залізничного сполучення між Кримом і Херсонщиною, на тлі чого в майбутньому може спостерігатися наплив військових рф на півдні України.

Карта бойових дій Херсон-Миколаїв 6 травня

Придністров’я

Ситуація на кордоні з Придністров’ям стабільна, українські сили вживають контрдиверсійних заходів, бо росіяни можуть надалі ще влаштувати там провокації.

Карта бойових дій Придністров’я 6 травня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чого можна чекати від росії напередодні 9 травня.