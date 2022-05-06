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ЗСУ не пішли у контрнаступ: Арестович пояснив, що відбувається на фронті

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Арестович пояснив, яка різниця між контрнаступом та контрнаступальними діями Новина оновлена 06 травня 2022, 08:00
Арестович пояснив, яка різниця між контрнаступом та контрнаступальними діями

Українці неправильно зрозуміли слова Залужного

Україна у четвер, 5 травня, розпочала контрнаступальні дії на Харківському напрямку, а не пішла в контрнаступ, як багато хто подумав.

Про це в рамках інтерв’ю Марку Фейгіну заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, контрнаступальні дії, — це тактичний рівень операцій, тоді як повноцінний контрнаступ, — оперативний рівень.

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Так, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний говорив саме про контрнаступні дії, але пересічні українці не зрозуміли різниці та поспішили зрадіти.

"У народу ажіотаж, думають, ось це ми повалили, зараз усіх розіб’ємо. А наші війська здійснюють певні тактичні дії, які мають контрнаступальний характер. Існує ймовірність, що ці тактичні успіхи, якщо вони будуть закріплені та розвинені, зможуть мати оперативний ефект", — заявив Арестович.

У той же час, здійснювати повноцінні оперативні дії, піти у контрнаступ, не дозволяє нестача зброї.

Раніше "Телеграф" публікував свіжі карти бойових дій в Україні на 6 травня, за якими видно, як ефективно ЗСУ стримують росіян на всіх фронтах.

Теги:
#Війна #Контрнаступ #Олексій Арестович
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