Виїзд за кордон чоловіків призовного віку: список документів, які потрібно пред’явити під час перетину

Митники з особливою уважністю відносяться до перевірки документів чоловіків призовного віку

З 24 лютого в Україні продовжується воєнний стан, у рамках якого чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїжджати за кордон, не маючи на те причин, які передбачені українським законодавством.

"Телеграф" вирішив детальніше розібрати, які документи потрібні громадянам України чоловічої статі, які планують виїхати за межі країни.

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Так, згідно з указом президента Володимира Зеленського щодо загальної мобілізації в Україні, чоловіки призовного віку (від 18 до 60 років), які супроводжують дітей та інших осіб зі спеціальним статусом, можуть виїжджати до інших держав. Українці, які супроводжують осіб, що мають інвалідність, дітей з інвалідністю або інших громадян, що потребують постійного догляду, можуть перетинати український кордон не більше одного разу із часу введення надзвичайного або воєнного стану до його припинення чи скасування.

Читайте також: Категорія Україна Мобілізація в Україні може продовжитися після 24 травня: кого набиратимуть і чи будуть наступні хвилі Під час воєнного стану, який було впроваджено в Україні через повномасштабне вторгнення росії, мобілізації підлягають усі громадяни, які здатні виконувати військовий обов'язок, віком від 18 до 60 років

Що стосується самостійного виїзду громадян, які мають інвалідність і це підтверджено низкою документів медичної комісії, то жодних обмежень на час війни український уряд для них не встановлював.

Документи, які є підставою для виїзду за кордон

Для чоловіків, які мають на утриманні трьох або більше дітей віком до 18 років:

свідоцтво про народження дітей (кожного неповнолітнього);

свідоцтво щодо реєстрації шлюбу з матір'ю (матерями) неповнолітніх. Також підходить і рішення суду щодо розірвання шлюбу, проте в цьому випадку до нього має додаватися й рішення представників органів опіки та піклування стосовно того, що діти проживають саме з чоловіком, а не з матір'ю;

документ, який посвідчує, що чоловік є батьком у багатодітній родині.

Для чоловіків, які самостійно виховують дитину (дітей) до 18 років:

свідоцтво про народження;

свідоцтво щодо смерті матері неповнолітнього або рішення суду щодо позбавлення матері батьківських прав. Також передбачено виїзд із документом, який посвідчує, що матір дитини (до 18 років) визнана безвісти відсутньою та судове рішення щодо визначення місця проживання неповнолітньої особи з батьком.

Для чоловіків-опікунів, прийомних батьків, піклувальників, батьків-вихователів, на утриманні яких знаходиться неповнолітня дитина-сирота:

свідоцтво про народження неповнолітньої особи;

документ від органу опіки або обласної адміністрації, який погоджує виїзд чоловіка до країни, де перебуватиме дитина;

інші документи, в залежності від того, чи чоловік є опікуном, вихователем або прийомним батьком.

Для чоловіків, на утриманні якого перебуває повнолітня дитина (від 18 років) з інвалідністю або тяжко хвора:

свідоцтво про народження;

документ, який підтверджує хворобу або інвалідність дитини.

Варто відзначити, що раніше у Мінсоцполітики опублікували "Довідник для перетинання державного кордону чоловіками призовного віку", де можна знайти ус необхідні зразки документів, потрібні для виїзду за межі України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні спростили умови перетину українського кордону для водіїв призовного віку.