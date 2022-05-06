Окупанти "затихли" на кількох напрямках: карта боїв в Україні від британської розвідки

ЗСУ тримають оборону на всіх напрямках

У п’ятницю, 6 травня, на 72-й день повномасштабного вторгнення рф британська розвідка показала свіжу карту боїв в Україні.

Відповідний пост Міністерство оборони Великої Британії опублікувало на своїй сторінці у Twitter.

За даними британської розвідки, лінія фронту практично не змінилася порівняно із 5 травня.

Карта боїв в Україні за 6 травня

Карта боїв в Україні за 5 травня

За даними Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку противник активних дій не проводив. Ворог продовжує обстріли з реактивної та ствольної артилерії по житлових кварталах та передмістю Харкова. Продовжує нарощувати систему протиповітряної оборони, матеріально-технічного забезпечення та вогневого ураження. Проводить перегрупування та відновлення боєздатності підрозділів.

На Донецькому та Таврійському напрямах противник продовжує вести активні бойові дії.

На Лиманському напрямі здійснює обстріл позицій наших військ.

На Попаснянському напрямі оккупанти основні зусилля зосередили на встановленні повного контролю над населеним пунктом Попасна та поновленні наступу на населені пункти Лиман та Сіверськ.

Попасна на карті України

Лиман та Сіверськ на карті України

На Сєвєродонецькому, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій не вів. Противник здійснював вогненний вплив з метою сковування дій наших військ та знищення артилерійських підрозділів.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив, утримував зайняті рубежі, посилював системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Обстрілював позиції наших військ.

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