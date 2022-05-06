Як ввезти в Україну "євробляху" чоловікам призовного віку

Дешеве розмитнення автомобілів провокує величезні черги на кордонах

В Україні уряд прийняв рішення щодо спрощення ввезення автомобілів з країн Європейського Союзу звільнивши українців від сплати ПДВ, акцизу та ввізного мита. Проте в умовах воєнного стану, впровадженого в нашій державі з 24 лютого, чоловікам призовного віку (від 18 до 60 років) перетинати кордон без поважних на те причин забороняється і дешеве розмитнення автівок до цього списку точно не входить.

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"Телеграф" вирішив розібратися, кому з військовозобов'язаних чоловіків все ж можна привезти автомобіль з-за кордону.

Кому не можна перетинати кордон під час війни

Згідно з законом під час воєнного стану виїхати за кордон з України не можуть такі категорії громадян:

чоловіки віком від 18 до 60 років, яких можуть призвати до Збройних сил України;

жінки, котрі входять до переліку військовозобов'язаних (крім тих, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації).

Як придбати євробляху чоловікам призовного віку

Під час дії воєнного стану в Україні виїзд за межі держави чоловікам призовного віку (від 18 до 60 років) забороняється, проте є кілька винятків, а саме:

українці чоловічої статі, котрі з поважних причин мають відстрочку від загального призову на службу,

чоловіки, котрі раніше були виключені зі списків військовозобов'язаних через непридатність до служби,

чоловіки-батьки трьох або більше дітей, якщо вони не досягли 18-річного віку.

Варто відзначити, якщо через вищезгадані обмеження виїхати особисто за кордон чоловік змоги не має, та й довірити виїзд іншій довіреній особі він не може, то в таких випадках для доставки автомобіля з іншої країни, уряд дозволяє залучати посередників.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Верховну Раду вже внесли законопроєкт про скасування "нульового розмитнення" автомобілів на єврономерах, яке вводили на період воєнного часу.

Також ми писали, за що водіям доведеться заплатити при ввезенні "євробляхи" в Україну під час воєнного стану.