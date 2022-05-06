Україна провела новий обмін полоненими з росією: подробиці та кількість звільнених

Серед звільнених з полону 11 жінок

У п'ятницю, 6 травня, на 72-ий день війни в Україні відбувся черговий обмін полоненими з російською стороною. Додому повернули 41 українця.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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За словами міністра, серед тих, кого вдалося визволити з полону, 28 військовослужбовців та 13 цивільних. З них 11 — жінки.

"Особливо радісно, що сьогодні серед звільнених є настоятель храму Православної Церкви України", — зазначила Ірина Верещук.

Нагадаємо, що попередній обмін полоненими між росією та Україною відбувся 28 квітня. З російського полону вдалося звільнити 45 українців: 13 офіцерів та 20 солдатів, з яких 5 були пораненими, а також 12 цивільних.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перший обмін полоненими відбувся наприкінці березня у форматі "10 на 10". Другий обмін провели 1 квітня у форматі "86 на 86". Серед тих, хто повернувся додому, багато українок: вони розповіли про звірства, які вчиняли над полоненими росіяни.

Під час третього та четвертого обмінів було звільнено ще 30 українців, а також 12 наших військових та 14 цивільних громадян. А 21 квітня Україна повернула додому ще 19 полонених.