"Скоро на контрацептивах?": пряники з Арестовичем схвилювали українців (фото)

Українці можуть з’їсти "Арестовича" за невелику ціну

Ініціативні українці вирішили заробити на одній із головних осіб в українському інформаційному просторі — раднику голови Офісу президента Олексію Арестовичу.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів Євген Магда, директор Інституту світової політики.

На прилавках магазинів Євген помітив пряники із зображенням Арестовича. Ціна одного кондитерського виробу, судячи з фото, становить 45 грн.

"Приємного апетиту. Раптом кому солодкого не вистачає", — підписав фото із пряниками з Арестовичем Магда.

Пряник із зображенням Арестовича продається в Києві

У коментарях журналістка Ольга Ружицька розповіла, що подібні пряники із зображеннями українських політиків у регіоні коштують дешевше, ніж у столиці. Вона прикріпила фото з магазину, де продаються вироби із зображенням не тільки Арестовича, а й президента України Володимира Зеленського, а також голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма. Вартість такого пряника становить 30 грн.

Їстівні українські політики почали з’являтися на прилавках

У мережі не всі сприйняли із захопленням подібні пряники.

Реакція мережі на пряники із зображенням Арестовича

Раніше Олексій Арестович розповів, що ЗСУ не пішли у контрнаступ, а почали проводити контрнаступні дії на Харківщині. Крім того, радник голови ОП прокоментував заборону чоловікам виїжджати за кордон.