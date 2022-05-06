Рус

"Скоро на контрацептивах?": пряники з Арестовичем схвилювали українців (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Олексій Арестович Новина оновлена 06 травня 2022, 20:17
Олексій Арестович

Українці можуть з’їсти "Арестовича" за невелику ціну

Ініціативні українці вирішили заробити на одній із головних осіб в українському інформаційному просторі — раднику голови Офісу президента Олексію Арестовичу.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів Євген Магда, директор Інституту світової політики.

На прилавках магазинів Євген помітив пряники із зображенням Арестовича. Ціна одного кондитерського виробу, судячи з фото, становить 45 грн.

"Приємного апетиту. Раптом кому солодкого не вистачає", — підписав фото із пряниками з Арестовичем Магда.

Пряник із зображенням Арестовича продається в Києві
Пряник із зображенням Арестовича продається в Києві

У коментарях журналістка Ольга Ружицька розповіла, що подібні пряники із зображеннями українських політиків у регіоні коштують дешевше, ніж у столиці. Вона прикріпила фото з магазину, де продаються вироби із зображенням не тільки Арестовича, а й президента України Володимира Зеленського, а також голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма. Вартість такого пряника становить 30 грн.

Їстівні українські політики почали з’являтися на прилавках
Їстівні українські політики почали з’являтися на прилавках

У мережі не всі сприйняли із захопленням подібні пряники.

Реакція мережі на пряники із зображенням Арестовича
Реакція мережі на пряники із зображенням Арестовича

Раніше Олексій Арестович розповів, що ЗСУ не пішли у контрнаступ, а почали проводити контрнаступні дії на Харківщині. Крім того, радник голови ОП прокоментував заборону чоловікам виїжджати за кордон.

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