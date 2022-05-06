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"Людина – це сталь, а танк – лише шматок заліза": у мережі показали відео, як українські танкісти врятувалися від обстрілу

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Танк ЗСУ Новина оновлена 06 травня 2022, 22:05
Танк ЗСУ

Знищити український танк ворожій армії не вдалося навіть пустим

Українські військові знаходять вихід навіть із найбільш екстремальних ситуацій, які відбуваються на фронтах. Так, у мережі показали відео, як танкісти ЗСУ грамотно рятуються від обстрілу російського окупанта.

Кадрами поділився офіцера Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін у власному Telegram-каналі.

Свіжі факти та аналітика – правдиво про війну з росією

"У танкових військах Армії оборони Ізраїлю є слоган: "Людина – це сталь, а танк – лише шматок заліза". Українські танкісти демонструють це гасло на своєму прикладі" — підписав він опубліковане відео.

Судячи з кадрів, російські окупанти завдали ударів по танку української армії, однак жоден зі снарядів не влучив в ціль. Поки росіяни робили спроби знищити техніку, українські військовослужбовці по черзі залишили машину й перейшли в укриття, залишившись живими.

Як зазначив ізраїльський офіцер, нові танки Україна ще точно отримає від західних партнерів, або навіть Кремля (таких танків вже 200 на балансі ЗСУ). А от життя українських воїнів — на вагу золота.

Танкісти ЗСУ врятувалися від ворожого обстрілу

Раніше "Телеграф" публікував свіжі карти бойових дій в Україні на 6 травня, за якими видно, як ефективно ЗСУ стримують росіян на всіх фронтах.

Теги:
#Україна #Росія #Обстріл #Війна #Танк #ЗСУ
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