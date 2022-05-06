"Людина – це сталь, а танк – лише шматок заліза": у мережі показали відео, як українські танкісти врятувалися від обстрілу

Знищити український танк ворожій армії не вдалося навіть пустим

Українські військові знаходять вихід навіть із найбільш екстремальних ситуацій, які відбуваються на фронтах. Так, у мережі показали відео, як танкісти ЗСУ грамотно рятуються від обстрілу російського окупанта.

Кадрами поділився офіцера Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін у власному Telegram-каналі.

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"У танкових військах Армії оборони Ізраїлю є слоган: "Людина – це сталь, а танк – лише шматок заліза". Українські танкісти демонструють це гасло на своєму прикладі" — підписав він опубліковане відео.

Судячи з кадрів, російські окупанти завдали ударів по танку української армії, однак жоден зі снарядів не влучив в ціль. Поки росіяни робили спроби знищити техніку, українські військовослужбовці по черзі залишили машину й перейшли в укриття, залишившись живими.

Як зазначив ізраїльський офіцер, нові танки Україна ще точно отримає від західних партнерів, або навіть Кремля (таких танків вже 200 на балансі ЗСУ). А от життя українських воїнів — на вагу золота.

Танкісти ЗСУ врятувалися від ворожого обстрілу

Раніше "Телеграф" публікував свіжі карти бойових дій в Україні на 6 травня, за якими видно, як ефективно ЗСУ стримують росіян на всіх фронтах.