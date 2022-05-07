Війна - день 73: росіяни готуються до 9 травня, а світ попереджає путіна про наслідки

Оперативно про головне за 7 травня

Україна протистоїть російським загарбникам 73 дні поспіль. За останню добу українським військовослужбовцям на Харківському напрямку вдалося відновити контроль над п'ятьма населеними пунктами та ще далі відкинути окупантів. А судячи з останньої карти боїв від британської розвідки, ворожа армія взагалі затихла на кількох напрямках. Цілком ймовірно, що окупанти активно готуються до 9 травня — припускають, що цього дня путін може оголосити Україні війну. У зв'язку з цим міжнародна спільнота, яка підтримує Україну, вже зробила низку важливих заяв, попередивши кривавого диктатора про наслідки його жорстоких планів.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про найважливіші події в Україні та світі за 7 травня. Оперативна інформація також доступна у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні попередив українців про небезпеку найближчими днями.

00:00 6 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України збито щонайменше 14 російських безпілотників "Орлан-10".

Президент США Джо Байден заявив про виділення додаткової військової допомоги Україні, зокрема снарядів та радіолокаційних станцій.

Нагадаємо, що про ситуацію в країні за 4 травня можна прочитати у новині: "Війна — день 70: росіяни рвуться на "Азовсталь" та вдарили ракетами по великих містах".

Інформація про події в Україні за 5 травня доступна у трансляції: "Війна — день 71: росіяни б'ють ракетами по містах України, а "режиму путіна" пророкують поганий і швидкий кінець".

Ознайомитися з новинами за 6 травня можна у матеріалі: "Війна – день 72: ЗСУ ведуть контрнаступальні дії, з Маріуполя вивезли 500 цивільних".