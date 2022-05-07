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ЗСУ знищили склад окупантів із десятками одиниць техніки

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Горить російський танк Новина оновлена 07 травня 2022, 07:40
Горить російський танк

Ворогам не дають просуватися на півдні та сході України

Українські захисники продовжують оборону країни і в містах, затримуючи колаборантів, і на фронті успішно знищуючи окупантів, які прийшли на нашу землю. Так, в одному з населених пунктів на території Миколаївської області знищили склад з боєприпасами ворога.

Згідно з ранковим повідомленням Генштабу ЗСУ, вибух стався в Івано-Кепіно. Це невелике село у Снігурівському районі. Там також було знищено до 20 одиниць військової техніки окупантів.

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Івано-Кепіно відзначено на карті синім символом. В районі продовжуються обстріли.

Івано-Кепіно на карті
Івано-Кепіно на карті

На Південнобузькому напрямку ворог із артилерії гатить за позиціями Сил оборони України, а по Миколаєву — із реактивних систем залпового вогню та ракетами. У Херсоні посилюється окупаційний гніт, посилюється патрулювання.

На Донецькому та Таврійському напрямках продовжуються артобстріли та авіанальоти на українські позиції, штурм "Азовсталі продовжується.

Зазначимо, що на Слобожанському напрямку ворог намагається уповільнити успішний контрнаступ України. На околицях Циркунів і Руських Тишек окупанти, відступаючи, підірвали три автомобільні мости. На карті Циркуни відзначені синім символом, Руські Тишки — трохи на північ.

Циркуни та Руські Тишки на карті
Циркуни та Руські Тишки на карті

Згідно з останніми картами бойових дій, на Харківщині контрнаступ пішов широкою дугою, але небезпечна ситуація зберігається на всій лінії фронту — українські воїни під постійним обстрілом. На околицях Сєверодонецька ворог намагається прорватися для оточення міста.

Як писав "Телеграф", Олексій Арестович заявив про перехід до нової фази війни — "перемелюючої", яка триватиме кілька місяців.

Теги:
#Миколаївська область #Харківська область #Війна #Контрнаступ
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