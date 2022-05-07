"З тобою ми втратили цілий світ": ще один український журналіст загинув на фронті

Українець пішов на фронт у 2014 році, і без вагань вирішив захищати країну у 2022-му

Український журналіст Максим Мединський загинув на фронті, захищаючи Україну у лавах Збройних сил України.

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Цю жахливу звістку оприлюднили у пресцентрі болградської міської ради, висловивши співчуття рідним та близьким полеглого воїна.

Пізніше інформацію про смерть журналіста підтвердив і його батько — Сергій Мединський:

"З тобою ми втратили цілий світ… Наш ангел буде вічно захищати Україну у лавах небесних воїнів", — йдеться в тексті публікації чоловіка.

Варто відзначити, що трагічно загиблий Максим Мединський пішов на фронт ще у 2014 році. У 2022, коли російська армія повномасштабно вторглася в Україну, українець навіть не вагаючись вирішив, що продовжуватиме захищати Батьківщину.

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Молодик, який змалку мріяв стати десантником, виріс у сім’ї військових у Болграді. Його батько ­– військовий журналіст, мама за освітою є вчителем історії, але також служила.

"Мені ніколи не було страшно втратити своє життя, лише боявся втратити його якось по-дурному. Тому не стояло питання: йти на війну чи ні. У моїй країні війна, отже я маю її захищати", ­– пояснював своє рішення Максим Мединський.

У журналіста залишилася дружина та малесенька донечка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що раніше від рук окупаційних військ росії на Київщині загинув український фотожурналіст та документаліст Максим Левін.

Також нагадаємо, що на території оточеного окупантами Маріуполя в результаті ворожих обстрілів загинув оператор телеканалу "Сигма" Віктор Дєдов та психологиня полку "Азов" Наталія Луговська.