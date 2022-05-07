"Не треба нам застарілих МіГ-29": експерт розповів, які літаки могли б дати Україні

Декілька десятків літаків могли б змінити ситуацію на фронті.

Україні потрібні літаки, здатні знищувати ворожі колони техніки.

Про це "Телеграфу" розповів речник Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, боєць ЗСУ Михайло Макарук.

Макарук вважає, що Україна не потребує застарілих МіГ-29, які нам намагалися передати, але так і не передали. Експерт зазначив, що ЗСУ потребують літаків, які здатні завдавати ударів по колонах ворожої техніки. На це здатні Су-25 та А-10, які американці вже не використовують. Михайло додав, що 30 фронтових бомбардувальників А-10 могли б докорінно змінити ситуацію на фронті, адже одна така машина здатна знищити цілу колону техніки. Макарук додав, що Україні також не завадили б серійні винищувачі F-16.

"Нам потрібні літаки, які бомбитимуть колони рашистів. Типу Су-25. До речі, американці вже не використовують свої знамениті А-10. І якщо раніше західні партнери говорили про неможливість передавати Україні літаки, то зараз вони про це вже замислюються. І тут, я акцентую, нам потрібні літаки саме американського виробництва. Ті ж винищувачі F-16. Це найбільш серійний літак, із запчастинами проблем не буде", — вважає Макарук.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський попросив у США зброю для розблокування портів.

Нагадаємо, Греція, за інформацією ЗМІ, відмовилася поставити в Україну ЗРК С-300.